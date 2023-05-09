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Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu'da vatandaşlara seslendi. Kılıçdaroğlu, "Yeni bir Türkiye, güzel bir Türkiye, aydınlık bir Türkiye... Hazır mıyız" diye sözlerine başladı.

"Devlet istediğiniz gibi, arzu ettiğiniz gibi yönetilmez" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Devleti bilmesi, tanıması lazım. Vatandaştan toplanan her kuruşun hesabının verilmesi lazım. Devletin dini adalettir. Hep birlikte adaleti de devletimizi de saygın kılmak için çalışacağız. Birileri yer birileri bakarsa, birileri kendi saraylarında güller gibi geçinirken bizim evlatlarımız işsiz, nerede iş bulurum arayışına girdiyse sorunumuz var demektir. Bu sorunu beraber çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

ERZURUM'DAKİ OLAYLAR

Bir pankart üzerinden Erzurum'da yaşananlara değinen Kılıçdaroğlu, "Taşla sopayla işimiz yok, o korkakların işidir. Herkesin düşüncesine saygı duymak Bay Kemal'in görevidir. 85 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım. Herkesin yaşam tarzına saygı duyacağım. Herkesi kucaklayacağız" diye konuştu.

ORMAN İŞÇİLERİNE SİGORTA VAADİ

Kemal Kılıçdaroğlu, orman köylülerinin sorunlarına de değinirken, "Türkiye'nin en fakir kesimidir. Üretirler, çalışırlar ama sigortalı kabul edilmezler. Değiştireceğim. Köylerde, ormanlarda kim alınteri döküyorsa kadınların tamamı ve gençlerin sosyal güvenlik primini devlet ödeyecek. Orman işçileri de sigortalı olacak" ifadelerini kullandı.

"85 MİLYONA SÖZÜM VAR"

"Bizim milliyetçiliğimizi sorgulayacak daha anasının karnından doğmadı" diyen Kılıçdaroğlu, "Bu devletin namusu huduttur. 3,6 milyon Suriyelinin Türkiye'ye nereden girdiğini kim biliyor. Suriyeli ve Afganları en geç 2 yıl içerisinde kendi ülkelerine uğurlayacağım. 'Keşke Yunan galip gelseydi' diyen adamın ayağına gidiyorlar" dedi.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriye'de 34 askerimiz şehit edildi koşa koşa Putin'in ayağına gittiler. Gittiler kapısında bekledi. Putin açtı kronometreyi, nasıl beklettiğini dünyaya gösterdi. Bu mudur milliyetçilik? 85 milyona sözüm var, hiçbir vatandaşımın yüzünü yere eğdirmeyeceğim.

Bizim iki kırmızı çizgimiz var; bayrak ve vatan. Süleyman Şah Türbesi'ndeki bayrağımızı kim indirdi, topraklarımızdan kim kaçırdı? Siz kim milliyetçilik kim? Bay Kemal Cumhurbaşkanı olunca Süleyman Şah Türbesi kendi topraklarımıza gidecek ve Türk bayrağı çekilecek.

Trump 'Senin malvarlığını araştırırım' diyor. Tık yok. Aynı sözü Bay Kemal'e söylese 'Araştırmazsanız namertsiniz' derdi."

"ARTIK YENİ BİR DÖNEM"

Kemal Kılıçdaroğlu, "Artık yeni bir dönem. Türkiye'nin büyümesi, kalkınması lazım. Birlikte ve beraber, huzur içinde yaşamamız lazım. Buğday, arpa, mercimek, canlı hayvan, et dışarıdan geliyor. Niye dışarıdan; toprağımız, güneşimiz, çalışkan insanlarımız yok mu? Onlar için çalışıyorlar. Biz dünya ile rekabet edeceğiz. Gidip para dilenmeyeceğiz" dedi.

"Toplumun her kesiminin sorunları var" diyen Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, "Emekliler geçinemiyor, hayat pahalılığı mutfaklarda. En büyük sıkıntıyı yaşayan evdeki kadın. Kadınlara sözüm var; aile destekleri sigortasını getireceğim. Emeklilere sözüm var; önümüzde Kurban Bayramı var, hesabında 15 bin lirayı görecek. Köy okullarını açacağız, 100 bin öğretmen ataması yapacağız. Ayrıca öğretmenler için özel bir kanun çıkacak. Köylerde ziraat mühendisi, veteriner hekim, orman mühendisleri olacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Düzce ve Sakarya'da da vatandaşlara seslenecek.