Türkiye, Mart 2024'te Mahalli İdareler Seçimleri için sandık başına gidecek. TBMM'nin kapalı olduğu dönemde, milletvekilleri de yerel seçim hazırlıkları için vatandaşlarla bir araya geliyor.

AK Parti, MHP, BBP liderleri ve milletvekilleri vatandaşlarla buluşarak sorunlarını dinledi, çözüm önerilerini sundu.

AK PARTİLİ ŞEN'DEN İŞBİRLİĞİ MESAJI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, yerel seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada, başta büyükşehirler olmak üzere kaybedilen belediyeleri geri alacaklarını belirterek, "İş birliklerimiz olacak; Cumhur İttifakı mensubu arkadaşlarımızla. Bazen tek başına girecektir partiler, bazen iş birliği yapıp beraber bir karar alıp, o karara göre aday belirleyeceğiz" dedi.

Kırıkkale'de düzenlenen "2023 Şehir Buluşmaları" programına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhur İttifakı olarak yerel seçimlere gireceklerini ifade eden Şen, başta büyükşehirler olmak üzere tüm belediyeleri alacaklarını söyledi.

Yerel seçim çalışmalarının devam ettiğini anlatan Şen, "Başta büyükşehirler olmak üzere Türkiye'deki tüm belediyeleri alacağız. Bundan emin olabilirsiniz. Geçen seçimde bizden giden belediyeler oldu. Onları geri alacağımızı düşünüyoruz. Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Buna yeni belediyeler ekleyeceğiz. Cumhur İttifakı olarak devam edeceğiz" dedi.

Cumhur İttifakı olarak yerel seçimlerde iş birliği yapacaklarını ifade eden Şen, açıklamasında şunları kaydetti:

İş birliklerimiz olacak; Cumhur İttifakı mensubu arkadaşlarımızla. Bazen tek başına girecektir partiler, bazen iş birliği yapıp beraber bir karar alıp, o karara göre aday belirleyeceğiz. Bunları seçim sürecinde yakından takip edeceksiniz. Bizler bunlara çalışıyoruz. Sonrasında da inşallah hayırlı ve güzel sonuçları hep beraber yaşayacağız. Bizden çıkan belediyeleri tekrar geri alma planları yapıyoruz. Çalışacağız, halkımız bizi tercih edecek."

Türk milletinin verdiği kararlarının doğru olduğunu savunan Şen, "Geçen sefer Türk milleti öyle tercih etti. Benden yana karar vermese de; verdiği karar doğrudur. Ondan hiç bir şüphemiz olmadı. Cumhurbaşkanım bunu sık sık söyler 'Aziz milletim' diyerek, atıfta bulunur; Türk milletinin kararını yani milli iradeyi baş tacı yapar" ifadesini kullandı.

Kırıkkale'nin de Türk Savunma Sanayisinin üssü olma yolunda emin adımlarla devam ettiğinin altını çizen Şen, savunma sanayi üzerine yapılan çalışmaların önemli seviyeye geldiğini de sözlerine ekledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, esnaf ziyaretlerinin ardından MKE Tesislerinde, Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan ve İl Başkanı Engin Pehlivanlı ile birlikte sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile birlikte basına kapalı olarak toplantı gerçekleştirdi.

AK PARTİLİ AYAYDIN'DAN 3 BÜYÜKŞEHİR MESAJI

AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, yerel seçimlere ilişkin “Bizden olmayan belediyeler ve 3 büyük şehrimiz olan İstanbul, Ankara ve İzmir’i de büyük bir çabayla elde edeceğiz.” dedi.

AK Parti milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinin ardından yeniden sahaya indi. Vekiller, seçim sonuçları için esnaf ve vatandaşlara teşekkür ziyaretleri gerçekleştirildi. AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın da ziyaretlerine Eyüpsultan ilçesinde devam etti. Ayaydın, hane ziyaretlerinin arından ilçe esnafıyla bir araya geldi. Esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Ayaydın, notlarını alarak çözüm önerilerini sundu.

"ÇÖZÜM BULMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Ayaydın, ziyaretlerin ardından yaklaşan yerel seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada “Biz her hafta bir ilçedeyiz. Bugün de Eyüpsultan’dayız. Her kapıyı çalmaya, her insana dokunmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğini fazlasıyla yapıyoruz. İnşallah halkımızla beraber 2024 yılındaki yerel seçimlerde de belediyelerimizi alarak yolumuza devam edeceğiz. Eyüpsultan’da bizlere karşı güzel bir teveccüh var. Biz de hanelerde hem esnafta bütün halkımızın derdini dinleyerek onlara çözüm bulmaya çalışıyoruz.” dedi.

"BİZE KARŞI TEVECCÜH ÇOK BÜYÜK"

Yerel seçimlerle ilgili değerlendirmede bulunan Ayaydın, “Yerel seçimlerde genel seçimlerden farksız bir tabloyu göreceğiz gibi görünüyor. AK Partili olan belediyeler bizimle yola devam edecekler. Bizden olmayan belediyeler ve 3 büyük şehrimiz İstanbul, Ankara ve İzmir’i de büyük bir çabayla elde edeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz. Bugün Eyüpsultan’daydık. Geçen hafta Fatih, ondan önce Zeytinburnu’nda. Bize karşı teveccüh çok büyük. Genel seçimlerde ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gördüğümüz ilgi ve alaka aynı şekilde devam ediyor. Yerel seçimlerde de aynı şekilde göreceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde devam edeceğiz.” diye konuştu.

MHP'Lİ BÜYÜKATAMAN'DAN İYİ PARTİ'YE ELEŞTİRİ

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Türk Milleti'nin; PKK terör örgütünün siyasi uzantısına peşkeş çekmeye hevesli olanlara ders vereceğini belirterek, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin Türk milletinin hayrına ve halisane niyetlerle yaptığı “yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına” çağrısı İP’in vasıfsız elemanları tarafından ciddiyetten uzak cevaplarla sulandırılmaya çalışılmıştır" dedi.

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, İyi Parti'yi eleştirdi.

Büyütaman yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin Türk milletinin hayrına ve halisane niyetlerle yaptığı “yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına” çağrısı İP’in vasıfsız elemanları tarafından ciddiyetten uzak cevaplarla sulandırılmaya çalışılmıştır. Sayın Genel Başkanımızın memleketin menfaati için yaptığı bu çağrı; şahsi menfaatlerini Türk milletinin üzerinde gören İP’in haddini bilmez proje artıklarını pazara dökmüştür. Türk milliyetçiliğini adeta bir maske olarak kullanıp ne kadar Türk ve Türkiye düşmanı varsa aynı çatı altında buluşmaktan rahatsızlık duymayanların Türk milliyetçilerinin evi olan Milliyetçi Hareket Partisi ile komşu olmaktan rahatsızlık duymaları İP’in içinde bulunduğu zilletin en açık göstergelerinden biri olmuştur. Ülkemizin hayrına olacak her işin karşısında durmayı adet edinen bu kendini bilmezler, Türk milletinin azılı düşmanı HDP ile aynı yolu yürümekten bile bu kadar gocunmamışlar ve hatta “o koltuklarda bizim oylarımız sayesinde oturuyorsunuz” diye kendilerini fırçalayan HDP’liler karşısında süt dökmüş kedi misali İP’e dizilmişlerdi. Çizdikleri zillet yolunda HDP ile bir araya gelmekten rahatsız olmayan, HDP’den yedikleri azarlara tek bir cevap veremeyenlerin bugün İP’leri çözülmüşçesine yaptıkları hadsiz açıklamalarla partimizi hedef almaları aziz Türk milletinin takdirindedir. Türk milleti HDP ile kol kola girme hevesinde olanlara 14 ve 28 Mayıs’ta nasıl dersini verdiyse 31 Mart yerel yönetimler seçiminde de iradesini PKK terör örgütünün siyasi uzantısına peşkeş çekmeye hevesli olanlara unutamayacakları bir ders verecektir."

BBP LİDERİ DESTİCİ'DEN SIĞINMACI AÇIKLAMASI

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'nin sığınmacı sorununa hızlı bir çözüm bulması gerektiğini belirterek, "Bize göre ilk yapmamız gereken; Suriye'de de yavaş yavaş normalleşme başlamıştır. Önce burada vatandaşlık almamış olanlar ya da gerçekten düzgün bir işte çalışmayanlar hemen, ivedilikle geldikleri memleketlere gönderilmelidir." dedi.

Destici, İzmir programı kapsamında Hisar Camisinde cuma namazı kıldı, Kemeraltı esnafını ziyaret etti.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Destici, Türkiye'nin her şeyden önce birlik, beraberlik ve kardeşliğe ihtiyacı olduğunu, parti olarak kuruldukları günden bu yana bu çizgide siyasi hayatlarına devam ettiklerini söyledi.

İzmir'i çok önemsediklerini, yerel seçimlerde partilerine, Cumhur İttifakına destek istediklerini dile getiren Destici, bugünkü ziyaretin de bunun bir başlangıcı olduğunu ifade etti.

Türkiye'deki ekonomik problemlerin vatandaşın gündeminde ilk sırada yer aldığını vurgulayan Destici, vergi yükünün zengin fakir ayırt edilmeksizin tüm vatandaşlara aynı oranda yüklendiğini savundu.

Vergide adaleti sağlayacak düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini bildiren Destici, "Dolaylı vergiler sebebiyle verginin yüzde 70inin üzerindeki bölümü zengin, fakir ayırt edilmeksizin herkesten aynı oranda toplanıyor. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Bunun mutlaka düzeltilmesi gerekiyor." dedi.

Destici, hükümetin memurlara Merkez Bankasının 2024-2025 yılı için açıkladığı enflasyon rakamının üzerinde bir artış teklif etmesi gerektiğini, en az yüzde 10 refah payı da vermesi gerektiğini savunarak emekli maaşlarına yapılan zamların da kök maaşa değil maaşın tümüne yansıtılması ve refah payı eklenmesini talep ettiklerini söyledi.

"BOŞTA OLANLAR MUTLAKA GERİ GÖNDERİLMELİ"

Bir vatandaşın sığınmacılarla ilgili sorusuna Destici, suça bulaşan sığınmacıların sınır dışı edildiğini söyledi. Göçmen ve sığınmacılarla ilgili soruna ivedilikle bir çözüm bulunması gerektiğine dikkati çeken Destici, şunları kaydetti:

"Şu anda da hükümet, İçişleri Bakanlığımızın koordinesinde bu konuyla ilgili bir çalışma yürütüyor. Bize göre ilk yapmamız gereken; Suriye'de de yavaş yavaş normalleşme başlamıştır. Önce burada vatandaşlık almamış olanlar ya da gerçekten düzgün bir işte çalışmayanlar hemen, ivedilikle geldikleri memleketlere gönderilmelidir. Diğerleriyle ilgili de kapsamlı bir çalışma yürütülmelidir. Türkiye ekonomisine katkı yapacaklar, Türkiye'nin kanunlarına, kurallarına göre yaşama gayreti içinde olanlarla ilgili elbette ki devletimiz de bir değerlendirme yapacak ve elbette ki özellikle iş gücünü de önceleyerek bir düzenleme yapacaktır ama şu anda boşta olanlar mutlaka ama mutlaka ivedilikle geri gönderilmeli, diğerleriyle ilgili de belli süreler zarfında çalışmalar yürütülerek onlar da geldikleri ülkelere gönderilmelidir. Daha da önemlisi şu anda varsa yeni geçişlere asla müsaade edilmemelidir."

Destici, esnafla sohbet ettikten sonra İzmir Valisi Süleyman Elban'ı makamında ziyaret ederek yeni görevi nedeniyle tebrik etti.