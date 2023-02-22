Çöken şehir! İlçenin yarısı yıkıldı

"YENİ YERİMİZİ DE BELİRLEDİK"

İlçede enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini belirten Şimşek, şöyle devam etti:

"Burası depremden en çok etkilenen bölgelerden birisi. Şu ana kadar 12 bin bina hasar tespit çalışması çerçevesinde incelendi. 6 bin ya yıkılmış ya da ağır hasarlı bina var. Amacımız öncelikle vatandaşlarımızı çadır kentten önce konteyner kente taşımak, akabinde de yeni evlerine kavuşturmak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız ile Tarım ve Orman Bakanlarımız geçtiğimiz günlerde buradaydı. İnşallah şehir merkezi için yeni yerimizi de belirledik, mart ayından itibaren yeni yer çalışmaları ve inşaatları başlamış olacak."