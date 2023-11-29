"BÜTÜN SEFERLER İPTAL OLMUŞ"

Marmaray'ı tercih eden diğer yolcu Kemal Çoban ise, "Marmaray bu dönemde bizim için veli nimet oldu. En rahat ulaşım şuanda bu. Biz denizi seviyoruz. Olmayınca Marmaray'ı kullanmak zorunda kaldık. Baya bir fırtına var. Bütün seferler iptal olmuş. Eminönü'ne gidiyorum" dedi.