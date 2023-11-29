Çok sayıda kenti lodos vurdu!
Şiddetli lodos çok sayıda kenti esir aldı. İstanbul'da dün gece karaya oturan tankerdeki 11 kişilik mürettebat kurtarıldı. Megakentte ayrıca fırtına nedeniyle deniz ulaşımında seferler iptal edildi. Sabah işe gitmek için vapur kullanamayanlar, Marmaray ve metrobüslerde yoğunluk oluşturdu. Yalova'da ise gece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle birçok bölgede çatı uçması, ağaç devrilmesi ve elektrik tellerinde kopmalar yaşandı
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İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında seferler iptal edildi. Sabah işe gitmek için vapur kullanamayanlar, Marmaray ve metrobüslerde yoğunluk oluşturdu.
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DHA'nın haberine göre İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan fırtına sabah saatlerinde de etkisini gösterdi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Boğazı dün saat 17.50 itibarıyla deniz ulaşımına kapatıldı.
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Şehir Hatları'nın internet sitesinde yapılan açıklamada "İstanbul Liman Başkanlığı kararı ile İstanbul Boğazı elverişsiz hava koşulları sebebiyle yerel deniz trafiğine kapatılmıştır. Tüm seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır" denildi. Sabah saatlerinde vapur kullanamayan vatandaşlar, Marmaray ve metrobüslere yönelince duraklarda yoğunluk oluştu.
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"YOĞUNLUK YAŞANIYOR"
Vapura binemediği için Marmaray'ı kullanan Ertuğrul Gümüş, "Hava muhalefeti nedeniyle Marmaray'ı tercih ettik mecburen. Baya bir rüzgar esiyor. Akşam burada baya bir dalga vardı. Genelde vapuru kullanıyorum. Bundan dolayı Marmaray'da yoğunluk yaşanıyor. Eminönü'ne gidiyorum" dedi.
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"BÜTÜN SEFERLER İPTAL OLMUŞ"
Marmaray'ı tercih eden diğer yolcu Kemal Çoban ise, "Marmaray bu dönemde bizim için veli nimet oldu. En rahat ulaşım şuanda bu. Biz denizi seviyoruz. Olmayınca Marmaray'ı kullanmak zorunda kaldık. Baya bir fırtına var. Bütün seferler iptal olmuş. Eminönü'ne gidiyorum" dedi.
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GEMİ KARAYA OTURDU, 11 KİŞİLİK MÜRETTEBAT KURTARILDI
Megakentte karaya oturan tankerdeki 11 kişilik mürettebat da kurtarıldı.
AA'da yer alan habere göre İstanbul'da şiddetli rüzgar nedeniyle sürüklenerek karaya oturan tankerdeki 11 kişilik mürettebat kurtarıldı.
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"Kadriye Ana" isimli Türkiye bandıralı tanker, lodos nedeniyle Zeytinburnu açıklarında kıyıya sürüklendi.
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Karaya oturan tankerdeki 11 kişilik mürettebat mahsur kaldı. Mürettebatın ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.
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Ekiplerin çalışmasıyla karayla gemi arasında kurulan düzenekle mahsur kalan 11 kişilik mürettebat kurtarıldı. Olayda yaralanan kimsenin olmadığı bildirildi.
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EKİPLER TANKERİ KURTARMAK İÇİN RÜZGARIN KESİLMESİNİ BEKLİYOR
Gemi, gece boyu etkili olan şiddetli rüzgarın etkisiyle kıyıya tamamen yanaştı. Fırtınanın etkisiyle denizde yoğun dalgalar oluşurken Kıyı Emniyeti ekipleri, havanın sakinleşmesinin ardından tankere müdahale edecek. Gemi, kurtarma çalışmasının ardından buradan alınıp uygun bir alana çekilecek.
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"Kadriye Ana" isimli tankerin 1637 groston ağırlığında, 80 metre uzunluğunda, 11,5 metre genişliğinde olduğu ve 600 ton dizel yakıt taşıdığı öğrenildi.
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Yalova'da gece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle birçok bölgede çatı uçması, ağaç devrilmesi ve elektrik tellerinde kopmalar yaşandı.
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Yalova genelinde gece saatlerinden itibaren yağmur yağışla birlikte etkili olan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi.
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İl merkezinde fırtınanın etkisiyle bazı devrilerek trafiği aksatan ağaçlar itfaiye ekiplerince toplanırken, Çınarcık ve Altınova ilçelerinde de fırtınanın etkisiyle bazı binaların çatıları uçtu.
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Esenköy beldesinde inşaat halindeki bir evden koparak Yalova-Armutlu kara yoluna düşen beton blok da ekipler tarafından yoldan kaldırıldı.
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Beldede ayrıca elektrik tellerinin kopması sonucu çıkan küçük çaplı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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