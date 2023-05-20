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Cinayet tanık ifadesiyle 3 yıl sonra çözüldü! Kayınpederini öldürmek için tetikçi tutmuş

İstanbul Ataşehir'de kayınpederini öldürten damat aranıyor. Tanık ifadesiyle ortaya çıkan olayda tetikçiler tutuklandı

Giriş: 20.05.2023 - 10:54 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: Cinayet tanık ifadesiyle 3 yıl sonra çözüldü! Kayınpederini öldürmek için tetikçi tutmuş
DHA

Ataşehir'de 3 yıl önce öldürülen Aziz Ürün'ün, damadı O.K. tarafından parayla tutulan tetikçiler tarafından vurulduğu ortaya çıktı. 3 yıl sonra tanık ifadesiyle çözülen cinayetle ilgili 2 tetikçi gözaltına alındı, kayıp damat ise aranıyor.

Ataşehir'de 6 Ağustos 2020 tarihinde saat 07.00 sıralarında Aziz Ürün (52) uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TANIK İFADESİYLE ORTAYA ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada bir tanığın ifadesi soruşturmanın seyrini değiştirdi. Polise ifade veren tanık E.E., ölen kişinin damadı O.K. ile olay tarihinde ortak olarak solucan gübresi işi yaptıklarını, O.K.'nin bir konuşma sırasında "Kayınpederimi vurmaları için Selahattin E. ile Hüseyin U. adlı kişilere para verdim. Onu bacağından yaralayacaklardı. Ancak kayınpederim bu yaralama sonucu öldü" dediğini söyledi.

İKİ TETİKÇİ YAKALANDI

Bu bilgi üzerine harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri 18 Mayıs 2023 tarihinde düzenledikleri operasyonda Selahattin E.(41) ile Hüseyin U.(25)'yu gözaltına aldı. Şüphelilerden Selahattin E.'nin daha önceden 17 suç kaydı bulunduğu ayrıca 2 adet aranması olduğu tespit edildi. Selahattin E.'nin ayrıca başka bir cinayet suçundan hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Diğer şüpheli Hüseyin U.'nun da daha önceden 21 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

DAMAT HER YERDE ARANIYOR

Poliste işlemleri tamamlanan ve suçlamaları kabul etmedikleri öğrenilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Selahattin E. ve Hüseyin U. çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan soruşturma dosyasına göre cinayeti azmettiricisi olduğu iddia edilen damat O.K.'nın (34) da daha önceden 7 suç kaydı bulunduğu yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Haberi Hazırlayan : Ahmet Küçük

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