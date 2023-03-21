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Haberler Dünya Son dakika: Çin lideri Cinping, Moskova'da Putin ile görüştü

Çin lideri Cinping, Moskova'da Putin ile görüştü

Rusya'ya kritik bir ziyaret gerçekleştiren Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, dünün ardından bugün de Rusya lideri Putin ile bir görüşme gerçekleştirdi. İki ülke lideri 'Rusya-Çin Stratejik İşbirliği' metni imzaladı. Çin'in Ukrayna Barış Planı'nın da ele alındığı görüşmenin ardından Rusya'nın, barış görüşmelerinin mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatılması taahhüdünde bulunduğu açıklaması yapıldı.

Giriş: 21.03.2023 - 19:07 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Çin lideri Cinping, Moskova'da Putin ile görüştü
HABERTURK.COM

Çin lideri Cinping, Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından Kremlin'de ağırlandı.

Ukrayna krizine odaklanılması ve ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesi ana başlıklarının ele alınacağı resmi müzakereler, Putin'in Cinping'i karşılamasıyla başladı.

Dün Pekin'in Ukrayna'da ateşkes önerisini görüşen iki lider, işbirliğinin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı.

ÇİN'DEN İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Çin Devlet Başkanı Cinping Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e, Çin ve Rusya'nın 'pratik işbirliğini' daha fazla ilerletmek için daha yakın çalışması gerektiğini söyledi. Neredeyse tüm konularda beraber büyük bir gelişme kaydettiklerini bildiren Cinping, "İşbirliğimizin erken hasadı bize avantaj sağlar" diye konuştu.

Cinping'den "Değerli dostum" diye bahseden ve Moskova'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu bildiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'yı terk eden Batılı şirketlerin yerine Çinli işletmelerin geçmesine yardım etmeye hazır olduklarını belirtti.

Çin'le enerji alanında da büyük bir işbirliği içinde olacaklarını ifade eden Putin, "Sibirya 2 gaz hattı konusunda neredeyse bütün parametrelerde mutabık kaldık" dedi.

"BARIŞ GÖRÜŞMELERİNDE ÇİN'İN PLANI ESAS ALINABİLİR"

Cinping'le olan görüşmenin yapıcı ve başarılı geçtiğini belirten Putin, "Bu düzenli iletişimin devam etmesini umuyorum. Rusya ve Çin beraber neredeyse en karmaşık problemleri bile çözebilir. Çin çok açık olarak Rusya'nın en büyük ticari ve ekonomik ortağıdır. Ticaret ve ekonomi, Çin ile ilişkimizin birinci önceliğidir. Çin'e petrol tedariğini artırmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Çin lideriyle Rusya'ya uygulanan yaptırımları da görüştüklerini belirten Putin, "Rusya ve Çin kendi avantajları için başka ülkelerin haklarının ihlal edilmesine şiddetle karşı çıkıyor. Batı ve Kiev hazır olduğunda Çin'in Ukrayna Barış Planı esas alınabilir. Ukrayna'daki durumu görmezden gelmiyoruz." dedi.

Rusya, barış görüşmelerinin mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatılması taahhüdünde bulundu. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de, Pekin'in Ukrayna'daki savaş konusunda 'tarafsız bir pozisyona' sahip olduğunu ve barış ve diyaloğu desteklediğini söyledi.

Çin Devlet Başkanı Şi, dün de Putin ile Kremlin Sarayı'nda 4,5 saate yakın baş başa görüşmüştü.

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