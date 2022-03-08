Çin'den ABD'ye açıkla çağrısı! Ukrayna'da biyolojik laboratuvar!

Son dakika haberler... Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, günlük basın toplantısında, Rusya'nın ABD'nin Ukrayna'da kurduğu laboratuvarlarda biyolojik askeri programlar yürüttüğü ve çok sayıda tehlikeli virüsü depoladığı iddiasına ilişkin soruya yanıt verdi.
"26 BİYOLOJİK LABORATUVAR KURULDU" İDDİASI
AA'da yer alan son dakika haberine göre ABD'nin kendi yayımladığı verilere göre, Ukrayna'da 26 biyoloji laboratuvarı kurduğunu ve bunların tamamının Savunma Bakanlığı kontrolünde olduğunu ileri süren Sözcü Cao, şunları söyledi:
"BURANIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK İSTİYORUZ"
"Ukrayna'daki tüm tehlikeli virüsler, bu laboratuvarda saklanıyor olmalı. Tüm araştırma faaliyetleri, ABD tarafından yürütülüyor ve onun izni olmadan hiçbir bilgi açıklanamıyor. Mevcut durumda tüm taraflara Ukrayna ve çevre ülke vatandaşlarının ve tüm dünyanın sağlığı ile güvenliği göz önüne alınarak bu laboratuvarların güvenliğini sağlamaya çağırıyoruz."
"ABD, EN KISA ZAMANDA AÇIKLAMALI"
ABD'nin, hangi virüslerin depolandığı ve hangi araştırmaların yapıldığı başta olmak üzere bu laboratuvarlarla bağlantılı bilgileri en kısa zamanda açıklaması gerektiğini ifade eden Cao, şunları kaydetti:
"30 ÜLKEDE, 336 BİYOLOJİK LABORATUVARI KONTROL EDİYOR"
"ABD'nin Ukrayna'daki biyo-askeri faaliyetleri yalnızca buz dağının görünen yüzü. ABD Savunma Bakanlığı, 'biyo-güvenlik risklerini gidermek ve küresel kamu sağlığını güçlendirmek' adı altında 30 ülkede 336 biyoloji laboratuvarını kontrol ediyor. Evet, yanlış duymadınız, 336. ABD, ayrıca kendi topraklarında Fort Detrick Üssü'nde de çok sayıda biyo-askeri faaliyet yürütüyor. ABD'nin gerçek niyeti nedir? Tam olarak ne yaptınız?"
"ABD BUNUN VARLIĞINI REDDETTİ"
Cao, Washington yönetiminin bu konuda tavrının daima baştan savma olduğunu, hatta uluslararası toplumun bu konudaki sorgulamalarını "yalan bilgi yaymak" diye nitelendirdiğini belirterek, "Dahası ABD, 20 yıl boyunca Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'nin doğrulama mekanizmasının oluşturulmasına tek başına engel oldu ve sınırları içindeki ve dışındaki biyolojik tesislerinin varlığını doğrulamayı reddetti. Bu, uluslararası toplumun endişelerini daha fazla artırdı." diye konuştu.
Sözcü Cao, Washington yönetimine sınırları içinde ve dışındaki biyolojik silahlanma faaliyetlerini açıklığa kavuşturma ve çok taraflı doğrulama mekanizmasını kabul etme çağrısında bulundu.
RUSYA'NIN İDDİALARI NELERDİ
Moskova yönetiminin Ukrayna'ya askeri operasyonlara başladığı gün Rus ordusundan yapılan açıklamada, ABD'nin Ukrayna'daki bir biyoloji laboratuvarlarının çalışanlarından edinildiği iddia edilen belgelerde, Amerikalı yetkililerin işgalin ardından burada depolanan veba, şarbon, tavşan ateşi, kolera ve diğer ölümcül hastalıkların patojenlerinin yok edilmesi talimatı verdiği ileri sürülmüştü.
ABD, daha önce söz konusu laboratuvarlarda biyolojik silah üretildiği iddiasını yalanlamış, iddiaların "Rusya'nın dezenformasyon kampanyası olduğunu" savunmuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!