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Son dakika: AB'den 3 ülkeye üyelik incelemesi!

Son dakika haberine göre Avrupa Birliği (AB), Birliğe üye olmak için başvuru yapan Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ın başvurusunu incelemeye hazırlanıyor

08.03.2022 - 11:17 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: AB'den 3 ülkeye üyelik incelemesi! - En Son Haberler
AB'den 3 ülkeye üyelik incelemesi!
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AA

Avrupa Birliği Dönem Başkanı Fransa'nın verdiği bilgiye göre, üye ülkelerin büyükelçileri, dün akşam üç ülkenin başvuruları hakkında AB Komisyonunun görüş bildirmesi için uzlaştı. Böylece üyelik başvurusunun ardından teknik sürecin ilk adımı atılmış oldu.

UZUN SÜRECİN BAŞLANGICI

AA'da yer alan son dakika haberine göre AB adaylığı için uzun bir sürecin başlangıcı olan bu adımın en son noktasında AB ülkeleri, en üst siyasi seviyede karar alarak adaylık verebiliyor. Bunun için tüm AB ülkelerinin onayı gerekiyor.

"AYRICALIKLI ORTAKLIK" ÖNERİSİ

Ancak son yıllarda bazı AB ülkelerinin genişlemeye sıcak bakmadığı biliniyor. Bu nedenle AB Komisyonu'nun üç ülkeye "ayrıcalıklı ortaklık" benzeri bir öneride bulunabileceği belirtiliyor.

UKRAYNA, MOLDOVA VE GÜRCİSTAN

AB sürecinde başvuru yapan bir ülkeye adaylık verilse de o ülkenin ekonomik ve siyasi açıdan AB'nin kriterlerini karşılaması gerekiyor. Birçok ülkenin katılım öncesinde bu kriterleri karşılaması uzun yıllar alabiliyor. Ukrayna, Moldova ve Gürcistan, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında gelişen ortamda AB'ye üyelik başvurularını geçen hafta iletmişti.

10-11 MART'TA GÖRÜŞÜLECEK

Üç ülkenin başvurularının 10-11 Mart'ta dönem başkanı Fransa'nın ev sahipliğinde Versay Sarayı'nda toplanacak üye ülkelerin liderleri tarafından da görüşülmesi bekleniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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