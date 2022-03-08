Azerbaycan'dan Rusya'ya... "O ifadeyi kullanmayın!"

DHA

Son dakika haberler... Azerbaycan'dan, Ukrayna'ya gönderilen insani yardımla ilgili Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Dağlık Karabağ" ifadesinin kullanılması Azerbaycan'da rahatsızlık yarattı.

"DAĞLIK KARABAĞ İSİMLİ İDARİ VE BÖLGESEL BİR YER YOK"

DHA'da yer alan son dakika haberine göre Azerbaycan'da "Dağlık Karabağ" isimli bir idari ve bölgesel bir birimin bulunmadığını belirten Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın dünkü açıklamasında, "Rusya Federasyonu, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve sınırlarının dokunulmazlığına desteğini üst düzey açıklamalarla defalarca ilan etti. Ayrıca bu pozisyon iki ülke arasında imzalanan ilgili belgelerde de teyit edilmiştir" ifadelerini kullandı.

AZERBAYCAN-RUS İLİŞKİLERİNE ZARAR VEREBİLİR

Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklamasına şöyle devam etti; "Bu tür açıklamalar Azerbaycan-Rus ilişkilerine zarar verebilir ve Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında durumun daha da kötüleşmesine yol açabilir.

"ÜLKEMİZİN EGEMEN TOPRAKLARI"

Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı, Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'nı Azerbaycan Cumhuriyeti'nde bulunmayan idari ve bölgesel birimler adı altında ülkemizin egemen topraklarına atıfta bulunma uygulamasını durdurmaya çağırıyor."