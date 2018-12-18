Son dakika! CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi için başkan adayı Ekrem İmamoğlu oldu. İmamoğlu'nun adaylığı CHP Parti Meclisi'nde oybirliği ile onaylandı. Parti Meclisi toplantısında ayrıca 36 ilin belediye başkanı adayları da kesinleşti. Belirlenen adaylar arasında bazı ilçeler de bulunuyor. İşte PM'de kabul adayların tam listesi...

CHP Parti Meclisi Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığını onayladı. PM'de alınan kararla birlikte İmamoğlu, CHP'nin İstanbul adayı oldu. İmamoğlu'nun adaylığı CHP Parti Meclisi'nde alınan oybirliği ile karara bağlandı.

İmamoğlu, adaylığının kesinleşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Bu bir başlangıç anı. Hepimiz için çok güzel ve değerli günlerin bir başlangıcı. Önce cümlelerime teşekkürle başlamak istiyorum. En baştan sevgili eşime, çocuklarıma, anneme, babama, bütün Beylikdüzülü hemşehrilerime, yanısıra İstanbul il başkanımıza, İstanbul CHP tüm üyelerine, partinin tüm üst kurullarına, en başta çok değerli genel başkanım sayın Kılıçdaroğlu'na ve tüm İstanbullulara ve tüm Türkiye'ye yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

İmamoğlu, "Bu dediğim gibi önemli bir başlangıç anıdır. Çok güzel bir süreç yaşayalım. İstanbullulara nasıl bir İstanbul istediğimizi anlatacağız. Şunu burdan ifade etmek isterim ki, çok kararlı bir süreç yaşayaşacağız. Aynı zamanda ahlaklı, özenli erdemli bir süreç yaşayacağımızdan tüm vatandaşlarımız emin olabilirler. İstanbullularla yeni sözlerin söylendiği bir süreci yaşayacağımıza yüzde yüz emin bir birey olarak, Ekrem İmamoğlu olarak İstanbulluların huzuruna çıkmış bulunuyorum. Beylikdüzü'nde yaşayan herkesin kalbini kazandığımız gibi tüm İstanbulluların kalbini kazanacağımıza söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.





İYİ Parti de İstanbul'da CHP'nin adayını destekleyeceğini açıklamıştı. İmamoğlu, geçtiğimiz yerel seçimlerde Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'na aday olmuş ve seçimi kazanmayı başarmıştı.

AK Parti'nin İstanbul adayı ise henüz resmen açıklanmadı ancak TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul için aday gösterilmesi bekleniyor.

BOLU, ANTALYA VE ADANA ADAYLARI

Parti Meclisi toplantısında yapılan oylamada Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için Muhittin Böcek ismi kabul edildi. Muhittin Böcek, CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. Böcek'in adaylığının oybirliğiyle kabul edildiği bildirildi.

Adana için de Zeydan Karalar isminin CHP PM tarafından oy birliğiyle kabul edildiği ifade edildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bolu adayı ise Tanju Özcan oldu.

İzmir adayı için ise oylamanın ilerleyen günlerde yapılması bekleniyor.



PM'DE KABUL EDİLEN DİĞER ADAYLARIN TAM LİSTESİ