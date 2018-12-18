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Son dakika... CHP'nin İstanbul adayı belli oldu!

18.12.2018 - 17:36 | Güncelleme: HABERTURK.COM Gündem
imamoğlu

Son dakika! CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi için başkan adayı Ekrem İmamoğlu oldu. İmamoğlu'nun adaylığı CHP Parti Meclisi'nde oybirliği ile onaylandı. Parti Meclisi toplantısında ayrıca 36 ilin belediye başkanı adayları da kesinleşti. Belirlenen adaylar arasında bazı ilçeler de bulunuyor. İşte PM'de kabul adayların tam listesi...

CHP Parti Meclisi Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığını onayladı. PM'de alınan kararla birlikte İmamoğlu, CHP'nin İstanbul adayı oldu. İmamoğlu'nun adaylığı CHP Parti Meclisi'nde alınan oybirliği ile karara bağlandı. 

İmamoğlu, adaylığının kesinleşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Bu bir başlangıç anı. Hepimiz için çok güzel ve değerli günlerin bir başlangıcı. Önce cümlelerime teşekkürle başlamak istiyorum. En baştan sevgili eşime, çocuklarıma, anneme, babama, bütün Beylikdüzülü hemşehrilerime, yanısıra İstanbul il başkanımıza, İstanbul CHP tüm üyelerine, partinin tüm üst kurullarına, en başta çok değerli genel başkanım sayın Kılıçdaroğlu'na ve tüm İstanbullulara ve tüm Türkiye'ye yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

İmamoğlu, "Bu dediğim gibi önemli bir başlangıç anıdır. Çok güzel bir süreç yaşayalım. İstanbullulara nasıl bir İstanbul istediğimizi anlatacağız. Şunu burdan ifade etmek isterim ki, çok kararlı bir süreç yaşayaşacağız. Aynı zamanda ahlaklı, özenli erdemli bir süreç yaşayacağımızdan tüm vatandaşlarımız emin olabilirler. İstanbullularla yeni sözlerin söylendiği bir süreci yaşayacağımıza yüzde yüz emin bir birey olarak, Ekrem İmamoğlu olarak İstanbulluların huzuruna çıkmış bulunuyorum. Beylikdüzü'nde yaşayan herkesin kalbini kazandığımız gibi tüm İstanbulluların kalbini kazanacağımıza söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti de İstanbul'da CHP'nin adayını destekleyeceğini açıklamıştı. İmamoğlu, geçtiğimiz yerel seçimlerde Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'na aday olmuş ve seçimi kazanmayı başarmıştı.

AK Parti'nin İstanbul adayı ise henüz resmen açıklanmadı ancak TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul için aday gösterilmesi bekleniyor.

BOLU, ANTALYA VE ADANA ADAYLARI

Parti Meclisi toplantısında yapılan oylamada Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için Muhittin Böcek ismi kabul edildi. Muhittin Böcek, CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. Böcek'in adaylığının oybirliğiyle kabul edildiği bildirildi.

Adana için de Zeydan Karalar isminin CHP PM tarafından oy birliğiyle kabul edildiği ifade edildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bolu adayı ise Tanju Özcan oldu.

İzmir adayı için ise oylamanın ilerleyen günlerde yapılması bekleniyor.

PM'DE KABUL EDİLEN DİĞER ADAYLARIN TAM LİSTESİ

Adana

Büyükşehir

Zeydan Karalar

Adana

Çukurova

Soner Çetin

Mevcut Başkan

Adıyaman

Merkez

Yaylakonak

Abuzer Aydın

CHP Belediyesi

Ağrı

Merkez

Ahmet Meriç

Ankara

Mamak

Adnan Demirci

Ankara

Büyükşehir

Mansur Yavaş

Ankara

Polatlı

Sami Çay

Antalya

Muratpaşa

Ümit Uysal

Mevcut Başkan

Antalya

İbradı

Serkan Küçükkuru

Mevcut Başkan

Antalya

Konyaaltı

Semih Esen

CHP Belediyesi

Antalya

Döşemealtı

Turgay Genç

Mevcut Başkan

Antalya

Aksu

İsa Yıldırım

Antalya

Finike

Mustafa Geyikçi

Antalya

Büyükşehir

Muhittin Böcek

Aydın

Kuşadası

Ömer Günel

CHP Belediyesi

Aydın

Didim

Ahmet Deniz Atabay

Mevcut Başkan

Aydın

Söke

Levent Tuncel

CHP Belediyesi

Aydın

Efeler

Mehmet Fatih Atay

CHP Belediyesi

Bartın

Ulus

Çetin Selçuk Arslan

Batman

Gercüş

Kayapınar

Osman Önel

Bitlis

Tatvan

Nazım Göçmen

Bolu

Mudurnu

Taşkesti

Mustafa Acar

Bolu

Merkez

Tanju Özcan

Burdur

Ağlasun

Fevzi Kasap

Çanakkale

Eceabat

Metin Övün

Çanakkale

Bozcaada

Hakan Can Yılmaz

Mevcut Başkan

Çorum

Mecitözü

Veli Aylar

CHP Belediyesi

Diyarbakır

Çınar

Muharrem Öztürk

Diyarbakır

Ergani

Vedat Çetin

Diyarbakır

Hani

Emre Barç

Diyarbakır

Çermik

Abdülkadir Akdağ

Diyarbakır

Silvan

Gülistan Baysal

Diyarbakır

Hazro

Abdullah Kaplama

Edirne

Uzunköprü

Kırcasalih

Hüseyin Tütüncü

CHP Belediyesi

Erzincan

Kemaliye

Soner Coşkun

Erzincan

Otlukbeli

Haci Yeşildağ

Erzurum

Yakutiye

Cemal Koçak

Hakkari

Çukurca

Abubekir Aksaç

Hakkari

Şemdinli

Mirpenç Uysal

Isparta

Eğirdir

Mehmet Kaş

Isparta

Şarkikaraağaç

Çiçekpınar

Enver Tunç

İstanbul

Büyükşehir

Ekrem İmamoğlu

İstanbul

Beylikdüzü

Mehmet Murat Çalık

CHP Belediyesi

Karaman

Kazımkarabekir

Sami Evren

Kastamonu

Pınarbaşı

Mete Yılmaz

Kastamonu

Çatalzeytin

Mahir Muhlis Acar

Kırıkkale

Balışeyh

Hasan Erdal

Kırklareli

Lüleburgaz

Murat Gerenli

Mevcut Başkan

Kocaeli

İzmit

Fatma Kaplan Hürriyet

Konya

Akşehir

Eyüp Oyan

Konya

Hüyük

Ali Büyükdoğan

Konya

Yunak

Muammer Diri

Muş

Bulanık

Yoncalı

İsmail Gündüz

Nevşehir

Merkez

Uçhisar

Bünyamin Şabab

Niğde

Merkez

Rasim Yılmaz

Ordu

Kumru

Osman Cayak

Ordu

Gülyalı

Ulaş Tepe

Rize

Hemşin

Şakir Bozak

Sivas

Merkez

Ali Akyıldız

Tekirdağ

Saray

Özgen Erkiş

CHP Belediyesi

Tokat

Almus

Görümlü/Akarçay

Ali Güneş

CHP Belediyesi

Tokat

Niksar

Yazıcık

Tuncer Uzunoğlu

Mevcut Başkan

Tunceli

Pertek

Ruhan Alan

Yalova

Termal

Selcuk Can Uslu

Yozgat

Boğazlıyan

Yenipazar

Halil İbrahim Alpaslan

Zonguldak

Kilimli

Muslu

Sabahattin Adıyaman

Mevcut Başkan

Zonguldak

Devrek

Çetin Bozkurt
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