18 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
CHP Parti Meclisi Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığını onayladı. PM'de alınan kararla birlikte İmamoğlu, CHP'nin İstanbul adayı oldu. İmamoğlu'nun adaylığı CHP Parti Meclisi'nde alınan oybirliği ile karara bağlandı.
İmamoğlu, adaylığının kesinleşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Bu bir başlangıç anı. Hepimiz için çok güzel ve değerli günlerin bir başlangıcı. Önce cümlelerime teşekkürle başlamak istiyorum. En baştan sevgili eşime, çocuklarıma, anneme, babama, bütün Beylikdüzülü hemşehrilerime, yanısıra İstanbul il başkanımıza, İstanbul CHP tüm üyelerine, partinin tüm üst kurullarına, en başta çok değerli genel başkanım sayın Kılıçdaroğlu'na ve tüm İstanbullulara ve tüm Türkiye'ye yürekten teşekkür ediyorum." dedi.
İmamoğlu, "Bu dediğim gibi önemli bir başlangıç anıdır. Çok güzel bir süreç yaşayalım. İstanbullulara nasıl bir İstanbul istediğimizi anlatacağız. Şunu burdan ifade etmek isterim ki, çok kararlı bir süreç yaşayaşacağız. Aynı zamanda ahlaklı, özenli erdemli bir süreç yaşayacağımızdan tüm vatandaşlarımız emin olabilirler. İstanbullularla yeni sözlerin söylendiği bir süreci yaşayacağımıza yüzde yüz emin bir birey olarak, Ekrem İmamoğlu olarak İstanbulluların huzuruna çıkmış bulunuyorum. Beylikdüzü'nde yaşayan herkesin kalbini kazandığımız gibi tüm İstanbulluların kalbini kazanacağımıza söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.
İYİ Parti de İstanbul'da CHP'nin adayını destekleyeceğini açıklamıştı. İmamoğlu, geçtiğimiz yerel seçimlerde Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'na aday olmuş ve seçimi kazanmayı başarmıştı.
AK Parti'nin İstanbul adayı ise henüz resmen açıklanmadı ancak TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul için aday gösterilmesi bekleniyor.
BOLU, ANTALYA VE ADANA ADAYLARI
Parti Meclisi toplantısında yapılan oylamada Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için Muhittin Böcek ismi kabul edildi. Muhittin Böcek, CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. Böcek'in adaylığının oybirliğiyle kabul edildiği bildirildi.
Adana için de Zeydan Karalar isminin CHP PM tarafından oy birliğiyle kabul edildiği ifade edildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bolu adayı ise Tanju Özcan oldu.
İzmir adayı için ise oylamanın ilerleyen günlerde yapılması bekleniyor.
PM'DE KABUL EDİLEN DİĞER ADAYLARIN TAM LİSTESİ
|
Adana
|
Büyükşehir
|
Zeydan Karalar
|
Adana
|
Çukurova
|
Soner Çetin
|
Mevcut Başkan
|
Adıyaman
|
Merkez
|
Yaylakonak
|
Abuzer Aydın
|
CHP Belediyesi
|
Ağrı
|
Merkez
|
Ahmet Meriç
|
Ankara
|
Mamak
|
Adnan Demirci
|
Ankara
|
Büyükşehir
|
Mansur Yavaş
|
Ankara
|
Polatlı
|
Sami Çay
|
Antalya
|
Muratpaşa
|
Ümit Uysal
|
Mevcut Başkan
|
Antalya
|
İbradı
|
Serkan Küçükkuru
|
Mevcut Başkan
|
Antalya
|
Konyaaltı
|
Semih Esen
|
CHP Belediyesi
|
Antalya
|
Döşemealtı
|
Turgay Genç
|
Mevcut Başkan
|
Antalya
|
Aksu
|
İsa Yıldırım
|
Antalya
|
Finike
|
Mustafa Geyikçi
|
Antalya
|
Büyükşehir
|
Muhittin Böcek
|
Aydın
|
Kuşadası
|
Ömer Günel
|
CHP Belediyesi
|
Aydın
|
Didim
|
Ahmet Deniz Atabay
|
Mevcut Başkan
|
Aydın
|
Söke
|
Levent Tuncel
|
CHP Belediyesi
|
Aydın
|
Efeler
|
Mehmet Fatih Atay
|
CHP Belediyesi
|
Bartın
|
Ulus
|
Çetin Selçuk Arslan
|
Batman
|
Gercüş
|
Kayapınar
|
Osman Önel
|
Bitlis
|
Tatvan
|
Nazım Göçmen
|
Bolu
|
Mudurnu
|
Taşkesti
|
Mustafa Acar
|
Bolu
|
Merkez
|
Tanju Özcan
|
Burdur
|
Ağlasun
|
Fevzi Kasap
|
Çanakkale
|
Eceabat
|
Metin Övün
|
Çanakkale
|
Bozcaada
|
Hakan Can Yılmaz
|
Mevcut Başkan
|
Çorum
|
Mecitözü
|
Veli Aylar
|
CHP Belediyesi
|
Diyarbakır
|
Çınar
|
Muharrem Öztürk
|
Diyarbakır
|
Ergani
|
Vedat Çetin
|
Diyarbakır
|
Hani
|
Emre Barç
|
Diyarbakır
|
Çermik
|
Abdülkadir Akdağ
|
Diyarbakır
|
Silvan
|
Gülistan Baysal
|
Diyarbakır
|
Hazro
|
Abdullah Kaplama
|
Edirne
|
Uzunköprü
|
Kırcasalih
|
Hüseyin Tütüncü
|
CHP Belediyesi
|
Erzincan
|
Kemaliye
|
Soner Coşkun
|
Erzincan
|
Otlukbeli
|
Haci Yeşildağ
|
Erzurum
|
Yakutiye
|
Cemal Koçak
|
Hakkari
|
Çukurca
|
Abubekir Aksaç
|
Hakkari
|
Şemdinli
|
Mirpenç Uysal
|
Isparta
|
Eğirdir
|
Mehmet Kaş
|
Isparta
|
Şarkikaraağaç
|
Çiçekpınar
|
Enver Tunç
|
İstanbul
|
Büyükşehir
|
Ekrem İmamoğlu
|
İstanbul
|
Beylikdüzü
|
Mehmet Murat Çalık
|
CHP Belediyesi
|
Karaman
|
Kazımkarabekir
|
Sami Evren
|
Kastamonu
|
Pınarbaşı
|
Mete Yılmaz
|
Kastamonu
|
Çatalzeytin
|
Mahir Muhlis Acar
|
Kırıkkale
|
Balışeyh
|
Hasan Erdal
|
Kırklareli
|
Lüleburgaz
|
Murat Gerenli
|
Mevcut Başkan
|
Kocaeli
|
İzmit
|
Fatma Kaplan Hürriyet
|
Konya
|
Akşehir
|
Eyüp Oyan
|
Konya
|
Hüyük
|
Ali Büyükdoğan
|
Konya
|
Yunak
|
Muammer Diri
|
Muş
|
Bulanık
|
Yoncalı
|
İsmail Gündüz
|
Nevşehir
|
Merkez
|
Uçhisar
|
Bünyamin Şabab
|
Niğde
|
Merkez
|
Rasim Yılmaz
|
Ordu
|
Kumru
|
Osman Cayak
|
Ordu
|
Gülyalı
|
Ulaş Tepe
|
Rize
|
Hemşin
|
Şakir Bozak
|
Sivas
|
Merkez
|
Ali Akyıldız
|
Tekirdağ
|
Saray
|
Özgen Erkiş
|
CHP Belediyesi
|
Tokat
|
Almus
|
Görümlü/Akarçay
|
Ali Güneş
|
CHP Belediyesi
|
Tokat
|
Niksar
|
Yazıcık
|
Tuncer Uzunoğlu
|
Mevcut Başkan
|
Tunceli
|
Pertek
|
Ruhan Alan
|
Yalova
|
Termal
|
Selcuk Can Uslu
|
Yozgat
|
Boğazlıyan
|
Yenipazar
|
Halil İbrahim Alpaslan
|
Zonguldak
|
Kilimli
|
Muslu
|
Sabahattin Adıyaman
|
Mevcut Başkan
|
Zonguldak
|
Devrek
|
Çetin Bozkurt
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