Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının Mansur Yavaş olması teklifini kabul etti.

Habertürk muhabiri Ömer Topsakal'ın edindiği bilgiye göre, Yavaş'ın adaylığı CHP PM'de 12'ye karşı 45 oyla kabul edildi.

Bu sonuçla birlikte Yavaş'ın 31 Mart seçimlerinde CHP'nin Ankara adayı olarak yarışması kesinleşti. Bilindiği gibi, İYİ Parti de Ankara'da CHP'nin adayını destekleme kararı almıştı.

Mansur Yavaş bir önceki yerel seçimlerde de CHP'nin Ankara adayıydı ancak seçimi küçük bir farkla AK Parti adayı Melih Gökçek'e kaybetmişti.





"BU GÜVENİ, SEÇİMİ KAZANIP, BAŞARIYLA TAÇLANDIRMAK BOYNUMUZUN BORCUDUR"

Yavaş adaylığının kesinleşmesiyle birlikte yaptığı ilk açıklamada, "Başkent Ankara adaylığı için şahsımı lâyık gören Millet İttifakı’nın Genel Başkanları Sayın Kılıçdaroğlu’na, Sayın Akşener’e ve parti yöneticilerine teşekkür ederim. Bu güveni, seçimi kazanıp, başarı ile taçlandırmak boynumuzun borcudur. Yolumuz açık olsun." ifadelerini kullandı.

ANKARA'DA YARIŞIN TARAFLARI BELLİ OLDU

Mansur Yavaş'ın adaylığının kesinleşmesiyle birlikte hem Cumhur İttifakı hem de Millet İttifakı'nın adaylarının belirlendiği ilk büyükşehir Ankara oldu. Ankara'da CHP ve İYİ Parti'nin destekleyeceği Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP'nin destekleyeceği Mehmet Özhaseki'yle yarışacak.

İstanbul'da her iki tarafın da adayları henüz resmen belirlenmemiş olsa da, AK Parti'nin Binali Yıldırım'ı CHP'nin ise Ekrem İmamoğlu'nu aday göstermesi bekleniyor. İzmir'de ise AK Parti Nihat Zeybekçi'nin adaylığını açıklamıştı, CHP'nin adayı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

Bilindiği gibi, Ankara, İstanbul ve İzmir'de MHP, AK Parti'nin adaylarını, İYİ Parti ise CHP'nin adaylarını destekleyeceğini açıklamıştı.