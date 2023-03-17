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CHP lideri Kılıçdaroğlu MYP ve BTP'ye gidiyor

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklanmasının ardından MYP ve BTP'ye gidiyor

Giriş: 17.03.2023 - 09:14 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu MYP ve BTP'ye gidiyor
HABERTURK.COM

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı aday ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığı sonrası ilk temaslarına başlıyor. Kılıçdaroğlu bugün MYP lideri Remzi Çayır ve BTP lideri Hüseyin Baş ile görüşecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 11.00'de Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve saat 15.00'te Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı ziyaret edecek.

Kılıçdaroğlu görüşmeleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda destek isteyecek.

TİP VE SOL PARTİ'YE GİTMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklanmasından önce Sol Parti ve Türkiye İşçi Partisi'ni ziyaret etmişti.

SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen ve TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile görüşmüştü.

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