Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı aday ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığı sonrası ilk temaslarına başlıyor. Kılıçdaroğlu bugün MYP lideri Remzi Çayır ve BTP lideri Hüseyin Baş ile görüşecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 11.00'de Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve saat 15.00'te Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı ziyaret edecek.

Kılıçdaroğlu görüşmeleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda destek isteyecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklanmasından önce Sol Parti ve Türkiye İşçi Partisi'ni ziyaret etmişti.

SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen ve TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile görüşmüştü.