CHP'de gündem Kılıçdaroğlu sonrası

Altılı masanın mutabakata varması halinde cumhurbaşkanı adayı olmaktan onur duyacağını belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milletin Sesi mitingleriyle adaylık sinyali vermeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığı sonrası gözler CHP Genel Başkanlık koltuğuna çevrilecek. Kılıçdaroğlu'nun kendisinden sonra genel başkan vekili olacak ismi işaret edebileceği belirtiliyor.
Adaylığı halinde koltuğundan ayrılacak olan Kılıçdaroğlu'nun yerine gelecek olanlar arasında en dikkat çeken isim Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı. Teşkilatların başında bulunan ve delegeler üzerinde de etkili olan Salıcı'nın en güçlü aday olduğu belirtiliyor.
CHP'DE "AĞABEY FORMÜLÜ" İŞLETİLEBİLİR
Masadaki bir diğer seçenek ise,"Ağabey formülü". CHP liderinin olağan kurultaya kadar genel başkan vekilliği için partinin önemli isimlerinden olan ve ağabey konumundaki Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ı işaret edebileceği belirtiliyor.
PM GENEL BAŞKAN VEKİLİNİ SEÇECEK
CHP'de genel başkan vekilliği diye bir makamı bulunmuyor, genel başkan sadece kurultayda seçilir. Ancak Kılıçdaroğlu'nun aday olması halinde, genel başkanlıktan istifa edeceği ve bir ismi işaret edeceği işaret ettiği ismin de Parti Meclisi toplantısında genel başkan vekili seçileceği kaydediliyor. Bu durumda fiili olarak partinin başına geçen kişinin olağan kurultaya kadar partiye liderlik yapacağı belirtiliyor.
2023 Haziran seçimlerinden sonra yapılması planlanan 38. Olağan Kurultay'da da yarışın Oğuz Kaan Salıcı ile Grup Başkanvekili Özgür Özel arasında geçebileceği kaydediliyor.
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