Kedileri besleyen komşularını vurdu

Karabük’te komşular arasında kedilerin beslenmesi nedeniyle çıkan kavgada Erol Akbaş’un tüfekle ateş ettiği Gülseren Yıldırım (58) hayatını kaybederken eşi Kemalettin Yıldırım yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan Akbaş, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Gülser Yıldırım’ın cenazesi bugün Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesi Kavakören köyünde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

Dün akşam 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi 26. Sokak'ta meydana gelen olayda teravih namazından dönüş yapan Gülseren Yıldırım (58) bir süredir sorun yaşadıkları alt katındaki komşusu Erol A. isimli şahısla iddiaya göre sokak kedilerini besleme mevzusu nedeniyle tartışmaya başladı.

Fotoğraf: DHA

Tartışma sırasında Yıldırım'ın "Dışarı çık" diye bağırdığı şüpheli pencereye çıkar çıkmaz eline aldığı tüfekle Kemalettin ve Gülseren çiftine 2 el ateş etti. Kanlar içerisinde kalan kadın yere yığılırken, Kemaletin Yıldırım'ında parmağı kurşunun isabet etmesi nedeniyle koptu.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Gülser Yıldırım yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kemalettin Yıldırım’ın tedavisi sürüyor.