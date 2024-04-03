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        Haberler Gündem Kedileri besleyen komşularını vurdu

        Kedileri besleyen komşularını vurdu

        Karabük'te sokak kedilerini besleme mevzusu nedeniyle tartıştığı komşusunu tüfekle öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 19:27 Güncelleme: 03.04.2024 - 22:45
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        Kedileri besleyen komşularını vurdu
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        Karabük’te komşular arasında kedilerin beslenmesi nedeniyle çıkan kavgada Erol Akbaş’un tüfekle ateş ettiği Gülseren Yıldırım (58) hayatını kaybederken eşi Kemalettin Yıldırım yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan Akbaş, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Gülser Yıldırım’ın cenazesi bugün Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesi Kavakören köyünde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

        Fotoğraf: DHA

        NE OLMUŞTU?

        Dün akşam 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi 26. Sokak'ta meydana gelen olayda teravih namazından dönüş yapan Gülseren Yıldırım (58) bir süredir sorun yaşadıkları alt katındaki komşusu Erol A. isimli şahısla iddiaya göre sokak kedilerini besleme mevzusu nedeniyle tartışmaya başladı.

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        Fotoğraf: DHA

        Tartışma sırasında Yıldırım'ın "Dışarı çık" diye bağırdığı şüpheli pencereye çıkar çıkmaz eline aldığı tüfekle Kemalettin ve Gülseren çiftine 2 el ateş etti. Kanlar içerisinde kalan kadın yere yığılırken, Kemaletin Yıldırım'ında parmağı kurşunun isabet etmesi nedeniyle koptu.

        KURTARILAMADI

        İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Gülser Yıldırım yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kemalettin Yıldırım’ın tedavisi sürüyor.

        Fotoğraf: DHA

        Polis ekiplerinin kıskıvrak yakaladığı zanlının evinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 28 adet 16'lık dolu kartuş, 2 adet 16'lık boş kartuş ve av tüfeği kütüklüğü ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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