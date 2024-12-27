CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi
CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Parti Meclisi toplantısında kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi
Giriş: 27.12.2024 - 23:16 Güncelleme: 28.12.2024 - 00:21
CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Parti Meclisi toplantısında kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi.
Alp'in CHP Sarıkamış ilçe kongresinde il başkanı ile bir tartışma yaşadığı ve orada il başkanına yönelik ifadeleri eleştiri sınırını aştığı gerekçesiyle parti disiplin kuruluna sevk edildiği öğrenildi.
Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ