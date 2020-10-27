CHP PM üyesi Eren Erdem, koronavirüse yakalandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından testinin pozitif çıktığını duyuran Erdem, genel sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Erdem açıklamasında, "Dün yaptırdığım Covid19 testi sonucunda az önce “pozitif” olduğumu öğrendim. Genel sağlık durumum iyidir. Evimde izoleyim. Herkese dikkatli olması; maske ve mesafe kuralına uyması çağrısı yapıyorum." ifadelerine yer verdi.