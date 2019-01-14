14 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Lüksemburglu mevkidaşı ortak basın toplantısı düzenliyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları;
Bir daha Türkiye’de darbe olmasın ve terör tehdidine karşı ülkemizi korumak için tedbir aldık. Ve demokrasiyi savunan herkesten destek bekliyoruz. AB ülkeleri de dahil yeterince destek vermedik diyorlar. PKK’nın YPG’nin ve FETÖ’nün kara propagandası yüzünden halen yanlış bilgiler içinde farklı yorumlar geliyor. Bugün, Adalet Bakanlığımızdan randevu da alırız, gerçek bilgileri rakamlarıyla beraber öğrenebilirsiniz dedik.
Bugün teröre karşı Fransa, Belçika ve terörden etkilenen ülkelerin yasa değişiklikleri, yine OHAL gibi aldığı tedbirlere karşı diğer Lüksemburg dahil ‘dayanışma’ adı altında, ses çıkartmaması ve destek vermesi; Türkiye’ye gelirken bile tereddüt eden ülkelerin Türkiye’ye ders vermeye çalışmasını ülke ve millet olarak kabul edemeyiz. Burada samimiyet bekliyoruz. Bunları reddettiğimizi söylemek isteriz.
Suriye'de yaptığımız mücadeleler, Avrupa için de çok önemli. Kürtlerde teröristleri ayırt etmediğiniz zaman bu yanlışa giriyorsunuz. Bu terör örgütü şu anda Suriye topraklarının neredeyse üçte birini bölmeye çalışıyor.
TRUMP'IN SÖZLERİNE YANIT
Sayın Trump iki kere Cumhurbaşkanımızı iki kere arayarak kararını iletti. Stratejik ortaklar Twitter üzerinden konuşmaz. Suriye'yi bölmek isteyen bir terör örgütü var, bizim hedefimiz bu terör örgütü... Biz Kürtlerin düşmanı değiliz, tarihte de en çok savunan biz olmuşuzdur, olmaya da devam edeceğiz. Bu terör örgütlerini bir tutarak bir yere varamayız. Avrupa, ABD bu gerçeği bizden çok daha iyi biliyor. Trump'ın durumunu anlıyoruz, üzerinde çok ciddi baskı var. Son tweetinde bir iç politika olduğunu biliyoruz, ama stratejik ortaklar sosya medya üzerinden konuşmaz. Hiçbir tehdide pabuç bırakmayacağımızı söyledik. Bir tarafta ekonomik zorluklar, bir tarafta terör tehdidi, bu millete sorsalar, karşı karşıya kaldığı tehdidi yok etmek için ne gerekiyorsa onu yaparız. Trump'ın kullandığı dili doğru bulmuyoruz. Öncelikle hak ettiğimiz saygıyı, ABD ve herkes bilmeli. ABD ve herkes üslubunu ve davranışlarını ayarlamalı.
"(Sınırda 30 kilometre güvenli bölge) Türkiye’nin kararlılığından sonra bu fikri ortaya attılar, buna karşı değiliz. Trump'ın üzerinde ciddi bir baskı var. Güvenlik birimleri (Suriye'den) çekilmemesi için baskı yapıyor. Biz hiçbir tehditten korkmayacağımızı söyledik. Ekonomik tehditle bir yere varılamaz"
İdlib bir terör yuvası olduysa bunun sorumlusu rejim ve destekçisi olan ülkelerdir. O teröristleri Dara'dan Humus'tan rejim ve destekçisi ülkeler gönderdi. En son sıra İdlib'e gelince, bunu bahane ederek İdlib'e saldırmak amaçtı. Sahada değişik gruplar var, hepsini kontrol etmek kolay değil. Ama genel anlamda baktığımız zaman İdlib muhtırası başarılı bir şekilde uygulanmıştır. HTŞ'nin ya da El Nusra'nın, İdlib bölgesinin yüzde 50'sini ele geçirdiği söylemi doğru değildir. Radikal gruplar alınan tedbirlerden rahatsız ve ılımlı muhalefete saldırıyor. Bu terör örgütlerine yönelik ne yapacağımızı da konuşmamız lazım. Burada ciddi bir durum var ama Türkiye burada yapıcı bir şekilde üzerine düşeni yapıyor çünkü Suriye'de siyasi çözüm için bu çok önemlidir.
Her şeyden önce Trump ile Erdoğan arasında telefon görüşmesi niye olmasın? Ben de Pompeo ile bunları değerlendireceğim önümüzdeki günlerde. İyi bir diyaloğumuz var bu diyalog varken neden Twitter üzerinden açıklama yapıldı, onu da açıkladım.
ABD ile aramızda üç tane yükek düzeyli çalışma grubu var. Bir tanesi Suriye'yle ilgili, ikincisi konsolosluk konularına ilişkin, bir diğeri de PKK üzerine bir çalışma grubu. Amerikan tarafı 5 Şubat'ta toplantı gerçekleştirmek istediler. Arkadaşlarımız da gidecek. 6 Şubat'ta da DEAŞ'a karşı mücadele koalisyonunun toplantısı var. Burada 65 ülke var ancak DEAŞ'a karşı mücadele eden tek ülke Türkiye olmuştur. O toplantılar dostlar alışverişte görsün toplantısı. Irak'ta bine yakın DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. Hiç kimse DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışmadı Türkiye dışında.
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