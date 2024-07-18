TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ankara'da gerçekleştirildi.

JW Marriott Hotel'de saat 11.00'de başlayan toplantıda mali genel kurulun yanı sıra başkanlık seçimi de yapıldı. Oy kullanma hakkına sahip 321 delegeden 274'ü genel kurulda oy kullanırken, geçerli 263 oyun 134'ünü alan İbrahim Hacıosmanoğlu, ilk kez başkan seçildi.

Mehmet Büyükekşi ise 129 oyda kaldı.

Büyükekşi, ilk olarak 16 Haziran 2022'de tek aday olarak girdiği seçimde başkan seçilirken, 22 Haziran 2023'te de yine tek aday olarak seçime girmiş ve ikinci kez başkanlık koltuğuna oturmuştu.

HACIOSMANOĞLU'NUN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun listesinde yer alan isimler:

- Mecnun Otyakmaz

- Bayram Saral

- Zehra Neşe Kavak

- Lale Cender

- Fuat Gökdaş

- Cengiz Gökay

- Zafer Bahadır Saraç

- Mevlüt Aktan

- Bayram Akgül

- Hasan Surözü

- Ceyhun Kazancı

- Mustafa Temel Bozbağ

- Ural Aküzüm

- Bilal Aslan

Yedekler:

- Murat Şahin

- Hüseyin Yangın

- Seymen Gençtürk

- Adem Doğru

- Gürkan Uğur

- Fazlı Çilingir

- Ediz Giray

- İbrahim Özbay

- Metin Akyüz

- Kazım Şengöçgel

- Muhammet Akçay

- Esma Esin

- Bilal Tuğrul

- Burak Akkan

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU KİMDİR?

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu 21 Şubat 1966’da Trabzon’da dünyaya gelmişti. İş insanı, spor yöneticisi ve eski Trabzonspor Başkanı olan Hacıosmanoğlu uzun yıllar ticaret ile uğraştı. Organizasyon, petrol ve inşaat işleri gerçekleştiren Hacıosmanoğlu 2005-2007 yılları arası Trabzonspor Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 26 Mayıs 2013 tarihinde yapılan seçimlerde kullanılan yaklaşık 4500 oyun 1571'ini alarak Trabzonspor'un 15. başkanı seçildi. 5-6 Aralık 2015 tarihinde yapılan seçimleri kaybederek, görevini Muharrem Usta'ya devretti. 27 Şubat 2012 tarihinde yapılan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı seçimlerine adaylığını koydu, fakat seçilemedi. Hacıosmanoğlu, 2024 TFF Başkanlığı Seçimlerinde ise Mehmet Büyükekşi'ye karşı kazandı.