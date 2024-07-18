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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi günü gerçekleşen suikast girişiminde kulağından yaralanan ABD Başkan adayı Donald Trump'la telefonda görüştü.

Erdoğan, Trump'a yönelik suikast girişimini bir kez daha kınadı, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Suikast girişiminin demokrasiye yapılmış bir saldırı olduğunu belirten Erdoğan'ın, Trump'ın cesaretini kutladığı ve programlarını aksatmadan devam etmesinin demokrasiye olan katkısını vurguladığı bildirildi.

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