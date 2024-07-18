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        Bunaltan sıcaklarla ilgili kötü haber!

        Bunaltan sıcaklarla ilgili Meteoroloji'den yeni bir açıklama geldi. Buna göre Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredeceği kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 17:38 Güncelleme: 18.07.2024 - 17:38
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          Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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          AA'da yer alan habere göre Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, son meteorolojik değerlendirmeler itibarıyla bölge genelindeki hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

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          Sıcaklıkların önümüzdeki günlerde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde olacağı öngörülüyor.

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          En yüksek sıcaklıkların İstanbul'da 34-36, Edirne'de 37-39, Kırklareli'nde 35-37, Tekirdağ'da 32-35, Kocaeli'de 34-36, Sakarya'da 35-36 ve Yalova'da 31-34 derece olması bekleniyor.

        • 5

          Hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlı ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri 11.00-16.00'da dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.

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