Bunaltan sıcaklarla ilgili kötü haber!

AA'da yer alan habere göre Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, son meteorolojik değerlendirmeler itibarıyla bölge genelindeki hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.