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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son dakika: TBMM komisyonunda kabul edildi: En düşük emekli aylığı artıyor - İş-Yaşam Haberleri

        Son dakika haberi TBMM komisyonunda kabul edildi: En düşük emekli aylığı artıyor

        TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını da içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 04:06 Güncelleme: 19.07.2024 - 04:06
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        Komisyonda kabul edildi: En düşük emekli aylığı artıyor
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        En düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

        Ayrıntılar geliyor...

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        #TBMM plan ve bütçe komisyonu
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