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En düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

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