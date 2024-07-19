Son dakika haberi TBMM komisyonunda kabul edildi: En düşük emekli aylığı artıyor
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını da içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi
Giriş: 19.07.2024 - 04:06 Güncelleme: 19.07.2024 - 04:06
En düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
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