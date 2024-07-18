Özge Yağız ile Burak Berkay Akgül'ün romantik tatili
Bir süredir aşk yaşayan ve Güvercinlik'te tatil yapan oyuncu Özge Yağız ile Burak Berkay Akgül, denizde yüzerken görüntülendi
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Bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Burak Berkay Akgül ile aşk yaşayan Özge Yağız, sevgilisiyle birlikte Güvercinlik'te tatil yapıyor.
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Özge Yağız ile Burak Berkay Akgül, Güvercinlik'teki bir plajda objektiflere yansıdı.
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Siyah bir bikini giymeyi tercih ettiği görülen Özge Yağız, sevgilisiyle birlikte serinlemek için denize girdi.
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Bir süre yüzdükten sonra kurulanmak için şezlonga geri dönen çift, daha sonra gün boyunca güneşlendi.
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Özge Yağız, etrafı incelerken Burak Berkay Akgül ise telefonundan bir şeyler izledi. Çiftin o anları objektiflere böyle yansıdı.