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        Haberler Gündem 3. Sayfa 21 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti | Son dakika haberleri

        21 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti

        Adana'da bacanağı uzman çavuş Gökhan Çelik tarafından vurularak ağır yaralanan Murat Akdöker, 21 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olayda uzman çavuşun eski eşi öğretmen Hatice Çelik hayatını kaybetmiş ve sokaktan geçen 2 kişi de yaralanmıştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 01:53 Güncelleme: 19.07.2024 - 01:53
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          Adana'da 21 gün önce uzman çavuş Gökhan Çelik, tarafından tabanca ile vurularak ağır yaralanan Murat Akdöker, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

          Aynı olayda Gökhan Çelik, hakkında uzaklaştırma kararı aldıran öğretmen eşi Hatice Çelik’i öldürürken, seken kurşunlardan 2 kişi yaralanmıştı.

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          Olay, 28 Haziran’da saat 12.30 sıralarında Seyhan ilçesi Güneykuşak Bulvarı’nda meydana geldi. Uzman Çavuş Gökhan Çelik, geçimsizlik nedeniyle hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eşi Hatice Çelik ve bacanağı Murat Akdöker ile konuşmak üzere buluştu.

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          Akdöker yönetimindeki otomobilde taraflar arasındaki görüşme sırasında tartışma yaşanınca Gökhan Çelik, belinden tabancasını çıkardı, Hatice Çelik, panik ve korku içerisinde araçtan inip kaçmaya çalıştı.

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          Bu sırada Gökhan Çelik, otomobilde direksiyonun babında bulunan bacanağı Akdöker’e, ardından da kaçmaya çalışan eşine ateş etti. Bu sırada seken kurşunlar tesadüfen olay yerinde bulunan İsmail Hakkı Ağca (71) ve Can Alagöz’e (57) isabet etti.

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          ESKİ EŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

          Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 1 çocuk annesi öğretmen Hatice Çelik’in hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı olduğu belirlenen Akdöker, Ağca ve Alagöz, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Akdöker’in durumunun ağır olduğu belirtildi.

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          Cinayet şüphelisi Çelik ise olay yerinde polisin teslim olması ile ilgili uyarısına rağmen kaçmaya çalışınca ayağından vuruldu. Yaralı olarak kaçan Çelik, daha sonra yakalanarak tutuklandı.

          Olayda ağır yaralanan Çelik’in bacanağı Murat Akdöker ise tedavi gördüğü özel hastanede 21 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

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