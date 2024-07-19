21 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti

ESKİ EŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 1 çocuk annesi öğretmen Hatice Çelik’in hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı olduğu belirlenen Akdöker, Ağca ve Alagöz, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Akdöker’in durumunun ağır olduğu belirtildi.