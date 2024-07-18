Piknik yaptıkları derede mahsur kalan 2 arkadaş beton pompasıyla kurtarıldı
Rize'de piknik yaparken derenin debisinin yükselmesiyle kendilerini suyun içinde bulan iki kişi beton mikseri yardımıyla hayata döndü
Rizenin Güneysu ilçesi piknik yaptıkları Asmalıırmak Deresi'nin debisi yükselince mahsur kalan Altay B. (48) ve Cihat F.(50), AFAD ekipleri tarafından suya uzatılan beton mikseri pompasıyla kurtarıldı.
SERİNLEMEK İÇİN GİTMİŞLERDİ
Olay saat 19.00 sıralarından ilçeye bağlı Asmalıırmak köyünde meydana geldi. Serinlemek için gittikleri derede piknik yapan Altay B. ile Cihat F., vakit geçirirken yüksek kesimlerde etkili olan sağanak nedeniyle derenin debisi aniden yükseldi.
SEFERBER OLDULAR
Sudan kaçarak bir kayanın üzerine çıkan 2 arkadaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OPERASYON BAŞARIYLA TAMAMLANDI
Adrese ulaşan ekipler beton mikseri pompası yardımıyla dere içerisinde mahsur kalan 2 arkadaşı kurtarmak operasyonu gerçekleştirdi.
AFAD personeli ile pompanın hortumuyla kurtarılan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.