Dursun Özbek: Büyükekşi yönetimine destek vermedik

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF'nin seçimli genel kurulu öncesinde Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul'un sorularını yanıtladı.

Mevcut Başkan Mehmet Büyükekşi'nin tekrar aday olması ve Servet Yardımcı'nın adaylıktan çekilmesiyle kaos oluştuğunun altını çizen Özbek, "Büyükekşi'nin listesinde Galatasaray'ın desteği olan bir yönetim kurulu üyesi yoktur" ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Seçim iki aday arasında geçiyor. Sayın Büyükekşi ve Sayın Hacıosmanoğlu'nun dinleyeceğiz. Sayın Büyükekşi'nin tekrar aday olması, bir kaostan çıkmak üzereyken daha önce de ifade ettiğimiz gibi başarılı bir yönetim yoktu. Servet Beyin adaylıktan çekilmesi olayı karmakarışık bir hale getirdi. Arkadaşları dinleyeceğiz. Mehmet Büyükekşi'nin listesinin içinde Galatasaray'ın desteği olabilecek bir yönetim kurulu üyesi yok"

"KAOTİK BİR DÖNEM GEÇİRDİK, DEVAM ETMEMESİ LAZIMDI" "Yönetime kimseyi önermedik, vermedik çünkü çok önceden beri söylediğimiz şey şuydu: Yeni bir yönetim veyahut daha istişareyle kurulabilecek bir yönetim arzumuz... Fakat o da olmadı. Gerçekten kaotik bir dönem geçirdik. Bunun devam etmemesi lazımdı. Biz gerekli yenilenmeyi görmediğimiz için destek vermedik. Geldik, adayları dinleyeceğiz, projelerini dinleyeceğiz ona göre karar vereceğiz"