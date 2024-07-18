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İzmirin Gaziemir ve Buca ilçeleri arasında çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.

Zafer Mahallesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 7 uçak, 16 helikopter, 35 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 yer ekibi ile çok sayıda itfaiye görevlisi sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait 5 helikopter ile İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı TOMAlar da görev yapıyor.

Buca'dan Gaziemirdeki ormanlık alana geçen yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Sarnıç mahallesi civarında yerleşim yerlerinin yakınına ulaşan yangın nedeniyle bir çoban vatandaşların da yardımıyla sürüsünü uzaklaştırmaya çalıştı. REKLAM

Yangın nedeniyle bölgede bulunan arı kovanları ile küçükbaş hayvan ağılları tahliye edildi. Rüzgarın yönünü değiştirmesi nedeniyle farklı yönlerde yayılan yangın, Sarnıç Piknik Alanı civarında yerleşim birimlerine yaklaştı. Alevlerin yerleşim birimlerine yakın noktada etkili olması üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleriyle TOMAlar, bu bölgeye yoğunlaştı.

UÇUŞLAR NORMALE DÖNDÜ Evlere yaklaşık 100 metre mesafedeki alevlere karşı vatandaşlar da müdahaleye katıldı. Hortumlarla ağaçları ve evlerini ıslatan vatandaşların, yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşadığı gözlendi. REKLAM Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, yangın bölgesinde yaptığı incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin olağanüstü bir mücadele verdiğini, rüzgarın sürekli yön değiştirmesi nedeniyle zorluk yaşandığını söyledi. Yangının bazı yönlerde durduğunu, soğutma yapıldığını aktaran Duman, belediye arama kurtarma ekiplerinin de çalışmalara katıldığını aktardı. Bölgede çimento fabrikası olduğunu belirten Başkan Duman, buna yönelik bir risk bulunduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını sözlerine ekledi. Yangının Adnan Menderes Havalimanına yakın konumda olması ve yükselen duman nedeniyle aksamalar yaşanan hava trafiği normale döndü. Havalimanında yaşanan aksamalar nedeniyle yolcu yoğunluğu yaşandığı öğrenildi.

Sarnıç Mahallesinde tedbiren elektrik kesintisi uygulandı. Alevlerin çevredeki evleri tehdit etmesi nedeniyle polis ve jandarma ekipleri vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Alevlerin evlere sıçramaması için Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye araçlarıyla TOMAlarla yangın ile evler arasına set kuruldu. REKLAM Güvenlik güçleri, alevlerin yakın olduğu Sarnıç Mahallesi Çamlık Caddesi üzerindeki evleri tahliye etmeye başladı. Yangına gece görüşlü helikopterlerle müdahale yapılıyor. İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Osman Kılıç ekiplerinden bilgi aldı. Bölgede Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangının bazı yönlerde durduğunu, soğutma yapıldığını aktaran Duman, belediye arama kurtarma ekiplerinin de çalışmalara katıldığını aktardı.

BİR MAHALLE İÇİN TAHLİYE KARARI Foça ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. REKLAM Fevzi Çakmak Mahallesindeki ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığı kampüsünde de etkili oldu.

Yangına Orman Genel Müdürlüğüne ait hava ve kara araçlarıyla müdahale edilirken, çalışmalara askeri personelin de destek sağladığı belirtildi. Yangın, askeri bölgenin arkasındaki Koca Mehmetler Mahallesinde makilik alana yayıldı. Bu bölgede yer alan Hayat Foça Sitesi, tedbir amaçlı boşaltıldı. Sitenin yöneticisi Can Koktekin, jandarmanın uyarısıyla siteyi boşalttıklarını, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla site çevresinde alevlerin kontrol altına alındığını belirtti.

REKLAM ALEVLER BAĞ EVİ VE BAHÇESİNDEKİ TRAKTÖRE ZARAR VERDİ Alevlerin sıçradığı bir bağ evi ile bahçesindeki traktör zarar gördü. Alevlerin ilerlediği istikametteki hayvan damları tedbir amacıyla boşaltıldı. Ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu alevlerin yerleşim yerlerine doğru ilerlemesinin önü kesilirken, yangının daha çok makilik alanda ilerlediği bildirildi.

MSB, 5 HELİKOPTER GÖREVLENDİRDİ Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir Gaziemir'deki yangın söndürme çalışmalarına destek için Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait 5 helikopterin görevlendirildiğini bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İzmir Gaziemir'deki yangın söndürme çalışmalarına destek için Kara Kuvvetlerimize ait 3 adet AS-532 ve 2 adet CH-47 tipi helikopter görevlendirildi." ifadesine yer verildi. REKLAM BALIKESİR'İN ALTIEYLÜL İLÇESİNDE YANGIN Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, arazide başlayarak ormana sıçrayan yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor. Altıeylül ilçesi Paşaköy Mahallesi'ndeki tarım arazisinde yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.

"HERKES ELİNDEN GELENİ YAPIYOR" Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, yangına ilişkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının ot balyası sırasında bir kıvılcımdan çıktığını söyledi. Şehirli, rüzgarın daire şeklinde esmesinden dolayı yangının ilerlediğini belirterek, şöyle konuştu: "Valilik, kaymakamlıklarımız ve belediyelerimiz herkes elinden gelen her şeyi yapıyor. Tedbir amaçlı İnkaya Mahallesi'ndeki vatandaşlar bölgeden uzaklaştırılıyor. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı söz konusu değil, sadece ormanımız ciddi zarar altında. Peş peşe gelen bu yangınlar gerçekten çok can sıkıcı, herkese geçmiş olsun diliyorum. Rüzgarın değişik yönlerden esmesi kontrolü zorlaştırıyor." REKLAM

380 PERSONELLE MÜDAHALE DEVAM EDİYOR Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, arazide başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına 4 uçak, 2 helikopter, 29 arazöz, 14 su ikmal, 12 ilk müdahale, 15 hizmet aracı, 6 dozer, 6 greyder, 2 treyler, 6 kepçe, 4 otobüs, 3 toma ve 380 personelle müdahalenin devam ettiği belirtildi. Paşaköy Mahallesi'nde devam eden yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi nedeniyle İnkaya Mahallesi'nde 92 vatandaşın tahliye edilerek kamu misafirhanelerine yerleştirildiği bildirildi. Yangının Paşaköy Mahallesi'nde balya makinasının çalışması esnasında yangının tespit edildiği dile getirilen açıklamada, olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişiyle ilgili işlemlerin devam ettiği kaydedildi. REKLAM Açıklamada ayrıca kent genelinde tarım arazilerindeki yangın riskinin azaltılması amacıyla, yarın 08.00-20.00 saatleri arasında biçerdöver ile hububat hasadı ve balya bağlama işlemleri durdurulduğu ifade edildi.

Çıkan yangınla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. 2 kişi sorgu sonrası serbest kalırken, 1 kişi adliyeye sevk edilecek. Yangının balya makinesi çalıştırmaktan çıktığı iddia edilirken, devam eden yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. SAMANLIKTA ÇIKAN YANGIN BİN DÖNÜMLÜK ARAZİYİ ETKİLEDİ Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki bir samanlıkta çıkarak büyüyen yangın yaklaşık bin dönümlük araziyi etkiledi. Bandırma’ya bağlı kırsal Çalışkanlar Mahallesi’ndeki bir samanlıkta başlayan yangın kısa sürede büyüyerek samanlığın yanında bulunan ahıra sıçradı. Ahırdaki hayvanlar vatandaşlar tarafından tahliye edilirken çok sayıda saman balyasının tutuşması nedeniyle hızla yayılan alevler otluk araziye sıçradı. REKLAM Çok geçmeden yaklaşık bin dönümlük araziye yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin saatler süren çabası sonucu güçlükle söndürüldü. Cam şişe parçaları nedeniyle çıktığı düşünülen yangın sonucu, herhangi bir yaralanma ya da can kaybı meydana gelmezken çok sayıda saman balyasının yandığı bildirildi.

BİLECİK'TEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ Bilecik'in Bayırköy beldesinde çıkan küçük çaplı orman yangını ekiplerinin anında müdahalesiyle bölgede bulunan fabrikalara sıçramadan söndürüldü. REKLAM Bayırköy, Paşalar mevkii dumanların yükseldiği gören vatandaşlar durumu hemen 112'ye haber verdi. Yangına, Osmaneli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yanı sıra Osmaneli, Bayırköy, Vezirhan Belediyelerine ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın ekiplerin anında müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Çıkan yangın bölgede bulunan fabrikalara sıçramadan söndürüldü. Yangının Fabrika çıkış saatine denk gelmesinden dolayı fabrika işçileri de söndürme çalışmalarına destek verdi. KÜTAHYA GEDİZ'DE KÖYLÜLER DE HAREKETE GEÇTİ Kütahya’nın Gediz ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Bugün öğleden sonra Gümele Köyü Avdan mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken köylüler su tankerleri ile yangına müdahalede bulundu. İhbar üzerine bölgeye Gediz Orman İşletme Müdürlüğü ve Gediz Belediyesi İtfaiye ekipleri ardından da çevre ilçe ve beldelerden birçok yangın söndürme aracı ve ekibi sevk edildi. REKLAM

Rüzgarın etkisi ile büyümeye devam eden orman yangını Arıca köyüne ulaştı. Köyde bulunan Dere Mahallesi ekipler tarafından boşaltılırken, yangın söndürme helikopterleri de havadan yangına müdahalede sürüyor. Gümele köyü ve Arıca köyü arasında yangın devam ederken bir diğer yangının da Murat Dağı eteğinde bulunan Uğurluca köyü yakınlarında ikinci bir orman yangının başladığı ve ekiplerin bu yangına müdahale için hareket ettiği bildirildi.

Yangınların söndürülmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor. REKLAM UŞAK'IN SİVASLI İLÇESİNDE YANGIN Uşak’ın Sivaslı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Erice köyü yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler, itfaiye ekipleri ve helikopterler sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle ilerleyen yangına müdahale sürüyor. KÖYLÜLER SU TANKERLERİ VE HORTUMLARLA MÜDAHALE ETTİ Manisa'nın Turgutlu ilçesinin kırsal Avşar Mahallesi'nde çıkan orman yangınına, bölgede zeytin bahçeleri bulunan köylüler de traktörlerinin arkasına bağladıkları su tankerleriyle müdahale ederek, söndürme çalışmalarına destek verdi. Yerleşim alanına yakın bir noktada başlayan yangında, alevler bazı evlerde hasara neden oldu. Vatandaşlar alevlerin evlerine yaklaşmasını önlemek için bahçe hortumlarıyla su sıkarak yoğun çaba sarf etti. Bir bağ evi tahliye edildi. Yangın bölgesine gelen Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, çalışmaları takip etti. ELEKTRİK HATLARI VE DİREKLERİ ZARAR GÖRDÜ Öte yandan alevlerin trafoya yakın bölgeye sıçraması nedeniyle, elektrik dağıtım şirketinden yardım istedi. Elektrik dağıtım şirketinde görevli teknik ekip, gelen talep üzerine bölgedeki nakil hatlarındaki akımı kesti. Bölgede elektrik kesintisi yaşanırken, alevler, elektrik hatları ve direklerine de zarar verdi. Alevler ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 5 saat sonra 16.30 sıralarında kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 15 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.