İzmirin Gaziemir ve Buca ilçeleri arasında çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.

Zafer Mahallesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 7 uçak, 16 helikopter, 35 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 yer ekibi ile çok sayıda itfaiye görevlisi sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait 5 helikopter ile İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı TOMAlar da görev yapıyor.

Bu bölgede yer alan Hayat Foça Sitesi, tedbir amaçlı boşaltıldı. Sitenin yöneticisi Can Koktekin, jandarmanın uyarısıyla siteyi boşalttıklarını, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla site çevresinde alevlerin kontrol altına alındığını belirtti.

"HERKES ELİNDEN GELENİ YAPIYOR"

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, yangına ilişkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının ot balyası sırasında bir kıvılcımdan çıktığını söyledi.

Şehirli, rüzgarın daire şeklinde esmesinden dolayı yangının ilerlediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Valilik, kaymakamlıklarımız ve belediyelerimiz herkes elinden gelen her şeyi yapıyor. Tedbir amaçlı İnkaya Mahallesi'ndeki vatandaşlar bölgeden uzaklaştırılıyor. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı söz konusu değil, sadece ormanımız ciddi zarar altında. Peş peşe gelen bu yangınlar gerçekten çok can sıkıcı, herkese geçmiş olsun diliyorum. Rüzgarın değişik yönlerden esmesi kontrolü zorlaştırıyor."