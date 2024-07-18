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        Haberler Gündem Bakan Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğünü bildirdi - Güncel haberler

        Bakan Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğünü bildirdi

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğünü belirterek, "İzmir'in Buca, Kütahya'nın Gediz ve Balıkesir'in Altıeylül ilçelerinde çıkan orman yangınlarına, 14 uçak 30 helikopter 103 kara aracımız ve 647 'Ormanın Kahramanı' sevk edildi." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 18:24 Güncelleme: 18.07.2024 - 18:24
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        "Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor"
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğünü belirterek, "İzmir'in Buca, Kütahya'nın Gediz ve Balıkesir'in Altıeylül ilçelerinde çıkan orman yangınlarına, 14 uçak 30 helikopter 103 kara aracımız ve 647 'Ormanın Kahramanı' sevk edildi." ifadelerini kullandı.

        Yumaklı, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, söz konusu yangınlara ilişkin bilgi verdi.

        Orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğüne işaret eden Yumaklı, "İzmir'in Buca, Kütahya'nın Gediz ve Balıkesir'in Altıeylül ilçelerinde çıkan orman yangınlarına, 14 uçak 30 helikopter 103 kara aracımız ve 647 'Ormanın Kahramanı' sevk edildi. Yangınları kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalemiz aralıksız sürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

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        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #orman yangınları
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