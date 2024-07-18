Küçük yatırımcı Uşak Seramik'in yönetimini almaya çalıştı, arbede çıktı

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Dünya finans piyasalarında küçük yatırımcının sosyal medyadan örgütlenip halka açık şirketlerin değeri ve yönetimini etkilemesi sermaye piyasalarında oyunu değiştiriyor. Dünyada buna en güzel örnek Gamestop olmuştu. Borsa İstanbul'da şu anda Uşak Seramik'te benzer bir durum yaşanıyor. Şirketin faaliyet raporuna göre yüzde 18,63 paya sahip ana ortak Tanışlar Yapı'ya karşı sosyal medyada bir araya gelen küçük yatırımcılar yine şirketin yüzde 5'ine sahip Çiğdem Meto etrafında toplanarak şirket yönetimini almak için çoğunluk oluşturdu.

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7 BEDELLİ ARTIRIMI

Genel kurula çoğunluğu sağlamış olarak giden küçük yatırımcılar bu kez çeşitli engellemeler ile karşılaştı. İş arbedeye ve yaralanmalara kadar gitti.

Uşak Seramik internet sitesinde yetkili olarak görünen Muhasebe Sorumlusu Birol Taşkın sorunların internet kesintisinden kaynaklandığını belirtti. Şirketin yüzde 5'ini takeover (şirketin yönetimini alım amaçlı) Temmuz 2023'te 4,38 liradan satın alım yaptığını anlatan Çiğdem Meto, sosyal medyadan bunu ilan ettiğini ve küçük yatırımcıların da kendisini desteklediğini anlattı. Şirketin yönetiminde olan Tanışlar ailesinin 20 yılda yatırımcıya 1 kuruş vermediğini buna karşı buna karşı 7 bedelli artırımına giderek para topladığını anlattı. Meto şirketin ayrıca Tanışlar ailesinin yan şirketleri vasıtasıyla karının aktarıldığını da belirterek bu durumun küçük yatırımcıya zarara uğrattığını ifade etti. Meto, şirketin içini boşaltma amaçlı yapılan işlemler nedeniyle zarara uğrayan yatırımcıların zararının karşılanması istedi.

ŞİRKET HİSSELERİ UÇUYOR Şirketin hisse değeri ise Meto'nun hisse almaya başladığı günden sonra tam yüzde 490 yükseldi. Temmuz ayında yüzde 127 tırmanan hisse hala yükselmeye devam ediyor. Şimdi her iki taraf da şirketin yüzde 51'ini alarak çoğunluk sağlama isteğinde olduğu için alımlar yapıyor. Bu ise hissenin soluksuz yükselmesini sağlıyor. Yeni genel kurul 9 Ağustos'ta yapılacak.