Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor

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Vodafone Red markanız 14 yaşını doldurdu. Red üyeleri dijital kullanım alışkanlıklarıyla ön planda. Burada ne kadarlık bir tüketimden bahsediyoruz?

Vodafone Red’liler, dijitalleşmeye dayalı kullanım alışkanlıklarıyla dikkat çeken bir kitle. Red'liler son bir yılda yaklaşık 3,3 milyar GB mobil internet kullandı. Böylece, mobil internet kullanımı 1 yıl öncesine göre %34 artarken, Red’liler normal bir faturalı tarife kullanıcısına göre 5,3 kat daha fazla internet kullandı. Red’lilerin aylık ortalama data kullanımı 21 GB’ı aştı. Red’liler, tarifelerinde bulunan sınırsız uygulamalar sayesinde en popüler uygulamalarda toplam 272 milyon GB interneti özgürce ve ek ücret ödemeden kullandı. Bu sayede Red’liler, bir yılda, internetinden yemeden sosyal medyada 21 milyon gün vakit geçirdi, mesajlaşma uygulamalarında yaklaşık 400 milyar mesaj attı, müzik uygulamalarında 2 milyar şarkı dinledi, YouTube'da 1 milyon video izledi, eğlence uygulamalarında 3 milyon bölüm dizi izledi.

REKLAM Red üyeleri için çeşitli markalarda indirimler de sunuyorsunuz. Bugüne kadar ne kadarlık fayda sağladınız? Vodafone Red, sadece tarifelerden oluşan bir dünya değil. Müşterilerimizin uçtan uca iletişim ihtiyaçlarını karşılarken, onlara seyahatten ulaşıma, eğlenceden yeme içmeye kadar pek çok alanda birçok ayrıcalık sunuyoruz. Son 1 yılda Red marka işbirlikleri toplam 346 bin kez kullanıldı ve müşterilerimize toplamda yaklaşık 65 milyon TL’yi aşkın fayda yarattı. Kullanım başına ortalama 188 TL tasarruf sağlandı. Örneğin Red’liler, ücretsiz İspark ayrıcalığı sayesinde arabalarını toplamda 342 bin saat ücretsiz park etti ve 8 milyon TL tasarruf sağladı. Opet'te 100 TL değerinde Yakıt Puan ayrıcalığı sayesinde arabalarına 30 bin kez indirimli yakıt aldı ve 3 milyon TL tasarruf sağladı. %50 plaj indirimleri sayesinde 8 bin kez indirimli plaj girişi yaptı ve 2,4 milyon TL tasarruf sağladı. Vodafone Red’liler hem yurt dışında kullanım hem de yurt dışındaki yakınlarıyla iletişim için sunduğumuz ayrıcalıklarla toplam 379 milyon TL tasarruf etti. Bir yılda toplam 794 bini aşkın Red'li yurt dışında kullanım yaptı. Toplam 56,9 bini aşkın Red'li, tarifedeki dakikalarıyla 23 Vodafone ülkesini tıpkı Türkiye'yi arar gibi arayarak toplamda 5,2 milyon dakika ücretsiz konuştu.

REKLAM Vodafone Red’lilere, son 1 yılda 33 milyon TL’si dijitale özel tarife indirimleriyle, 379 milyon TL’si yurt dışı faydalarıyla, 65 milyon TL’si GSM dışı faydalarla ve 25 milyon TL’si içerik servisleri ve sponsorluklarla olmak üzere toplamda yaklaşık 502 milyon TL’lik ayrıcalık sağladık. Red üyeleri yurtdışında önemli ayrıcalıklardan yararlanıyor. Red üyelerine yurtdışında ne tür ayrıcalıklar sunuyorsunuz? Müşterilerimiz, “Her Şey Dahil Pasaport” ile tarifelerindeki her yöne dakika, SMS ve internetin tamamını yurt dışında kullanabiliyor. Bu kapsamda, bulunduğunuz ülke ve Türkiye yönüne yaptığınız ve size Türkiye'den yapılan aramalarda tarifenizdeki her yöne dakikaların tamamını kullanabilirsiniz. Tarifenizdeki her yöne SMS'lerinizi bulunduğunuz ülke yönüne ve Türkiye yönüne SMS göndermek için yurt dışındayken de kullanabilirsiniz. Tarifenizdeki internetin tamamını yurt dışında da kullanabilirsiniz.

Yurt dışındayken hattıyla ilgili sorun yaşayan müşterilerimize ücretsiz bir şekilde Vodafone Müşteri Hizmetleri’ni arama imkânı sunuyoruz; daha önce bu hizmetimiz ücretliydi. Yurt dışında "KIRMIZI" yazıp 542'ye SMS atan müşterileri ücretsiz bir şekilde Vodafone Müşteri Hizmetleri arıyor. Eskiden 26 ülkede geçerli olan bu hizmeti 200 ülkeye genişletiyoruz. REKLAM Red üyeleri için geliştirdiğiniz yeni yurtdışı paketlerinin özellikleri neler? Vodafone olarak, yenilenen yurt dışı paketleriyle her ihtiyaca uygun uluslararası iletişim çözümleri sunuyoruz. “Her Şey Dahil Pasaport” artık 131 ülke yerine 200 ülkede geçerli. Paketimiz, tarifedeki GB, dakika ve SMS haklarını 200 ülkede Türkiye'deymiş gibi kullanmaya yarayan bir paket. Günlük olarak ücretleniyor.

Tüm faturalı müşterilerimize otomatik olarak yüklenecek ve yurt dışına ilk iniş anındaki acil iletişim ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek “Yurt Dışına Hoş Geldin Hediyesi” sunuyoruz. Bu, 200 ülkede geçerli, ücretsiz bir paket. Her fatura döneminde aylık olarak yenileniyor. Yurt dışında 30 gün geçerli 250 MB internet, 5 dakika arama ve aranma, 2 SMS hakkı içeriyor. 250 MB internet, arka planda diğer uygulamaların kullanılmadığı durumda, 4 saatlik WhatsApp konuşmasına ve 40 dakikalık görüntülü konuşmaya eşdeğer oluyor. Geçtiğimiz bayram tatilinde, yurt dışına çıkan müşterilerimiz bu paketten yararlanarak toplamda 21 milyon TL tasarruf etti.

REKLAM Her Şey Dahil Pasaport’a alternatif olarak “Yurt Dışı 1 GB” ve “Yurt Dışı 3 GB” adı altında iki yeni ek paket seçeneği geliştirdik. “Yurt Dışı 1 GB” paketinde yurt dışında 200 ülkede geçerli 1 GB internet, 15 dakika arama ve aranma, 10 SMS hakkı bulunuyor. “Yurt Dışı 3 GB” paketinde ise yurt dışında 200 ülkede geçerli 3 GB internet, 30 dakika arama ve aranma, 15 SMS hakkı bulunuyor. Yaz dönemi için de Red üyelerine özel ayrıcalıklar sunuyorsunuz. Bu yıl ne tür yenilikler yaptınız?

“Vodafone Red’in dolu dolu yaz ayrıcalıklarıyla hayatı Red’lendir” diyerek yazlık mekânlar, yeme içme, seyahat gibi alanlarda müşterilerimize ayrıcalıklar sunmaya devam ediyoruz. Buna göre, Alaçatı Beach Resort, Sand&Salt Bodrum Beach ve hem Çeşme hem de Bodrum’daki The Beach of MOMO girişlerinde %50 indirim sağlıyoruz. Ayrıca Red’liler için Veranda Alaçatı ve Veranda Bodrum’da beach'lerin restoran kısmında 400 TL indirim, İzmir ve Bodrum'da BigChefs restoranlarında 1000 TL ve üzeri harcamalarda 100 TL indirim, SushiCo restoranlarında 800 TL ve üzeri harcamalarda 100 TL indirim sunuyoruz. Red’liler Bilet.com'dan Yunan Adaları feribotlarında gidiş-dönüş 500 TL indirim, tek yön 250 TL indirim, Budget ile araç kiralamada %40 indirim ve Havaist ile havaalanı transferinde %50 indirim, Seyahat Yanımda'da yurtiçi uçak biletinde 300 TL, yurt dışı uçak biletinde 500 TL indirim ve Opet'te 750 TL ve üzerine 100 TL Opet Yakıt Puan hediye gibi ayrıcalıklardan yararlanabiliyor. Bu yaz ayrıcalıklarımız kapsamında, tüm ayrıcalıklar 5.700 kez kullanıldı ve müşterilerimiz toplamda 3,9 milyon TL tasarruf etti.

REKLAM Red üyeleri için gelecekte ne tür hizmetler sunmayı planlıyorsunuz? Vodafone olarak, ülkemizde dijitalleşmenin öncüsü olma vizyonuyla yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmeye devam edeceğiz. Dijitalleşme konusunda öncü olan Vodafone Red müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere inovasyon yetenek ve kapasitemizi en üst düzeyde kullanmayı sürdüreceğiz. Bu yeniliklerle Türkiye’nin dijitalleşme oranını daha da artıracağımıza inanıyoruz.