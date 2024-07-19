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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de 2 kişinin öldüğü elektrik akımı faciasında 14 tutuklama | Son dakika haberleri

        İzmir'de 2 kişinin öldüğü elektrik akımı faciasında 14 şüpheli tutuklandı

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili 14 şüpheli hakkında tutuklama kararı, 7 şüpheli hakkında ev hapsi, 6 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı kararı verildiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 05:29 Güncelleme: 19.07.2024 - 05:29
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        İzmir'de 2 kişinin öldüğü elektrik akımı faciasında 14 tutuklama
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını hatırlattı.

        "Gözaltına alınan 27 şüpheli adliyeye sevk edilmiş, 14 şüpheli hakkında tutuklama kararı, 7 şüpheli hakkında ev hapsi, 6 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullanan Tunç, olayda hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #İzmir
        #Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
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