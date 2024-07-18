Son dakika haberi Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) yeni üyesi Metin Kıratlı oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Bakan Yardımcılığı'na Ömer Bulut ve Burak Demiralp getirildi. Tokat Valiliğine, İstanbul-Bakırköy kaymakamı Abdullah Köklü atandı. Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı Tarık Yusuf Uçar görevden alındı, yerine Ahmet Bensiz getirildi. TOKİ Başkanlığı'na Mustafa Levent Sungur, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne Hakan Gedikli atandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda açık bulunan Başmüfettişiliklere Esra Tuba Aydemir, Fetir Ezeroğlu, Fevzi Ünver, Aynur, Genç, Mehmet Karahan, Ufuk Yılmaz atandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan atamalar şöyle:
KIRATLI AYM ÜYELİĞİNE SEÇİLDİ YERİNE SUSMAZ ATANDI
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. Kıratlı, 12 Mayıs'ta görev süresi dolan Muhammed Emin Kuz'un yerine Anayasa Mahkemesi üyesi oldu. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına ise Hakkı Susmaz atandı. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğüne ise Bekir Keleş getirildi.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM BAKANLIĞI'NDA GÖREVDEN ALMALAR VE YENİ ATAMALAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Bakan Yardımcıları Vedat Gürgen ve Refik Tuzcuoğlu görevden alındı. Bu görevlere yeni isimler atandı. Buna göre Ömer Bulut ve Burak Demiralp, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakan Yardımcısı olarak atandı.
Çevre Yönetimi Genel Müdürü Recep Akdeniz, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürü Cihan Tatar, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Nurettin Taş, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hüseyin Bayraktar, Personel Genel Müdürü İbrahim Yılmaz, Rehberlik ve Teftiş Başkanı İhsan Yiğit ile Strateji Geliştirme Başkanı Sadi Kızık ise görevden alındı.
Milli Emlak Genel Müdürlüğüne Veli Tunçez, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğüne Fatih Turan, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğüne Eyyüp Karahan, Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne Murat Oral, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğüne Banu Aslan, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğüne Kasım Yenigün, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne İsmail Tüzgen, Personel Genel Müdürlüğüne Halil Erdoğan, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Aytaç Yüksel, Strateji Geliştirme Başkanlığına da Yusuf Alperen Ayar getirildi.
TOKAT VALİLİĞİ'NE BAKIRKÖY KAYMAKAMI KÖKLÜ ATANDI
Tokat Valiliğine, İstanbul-Bakırköy kaymakamı Abdullah Köklü atandı.
ADLİ TIP, TOKİ BAŞKANI VE TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ
Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı Tarık Yusuf Uçar görevden alındı. Bu göreve, Gençlik ve Spor Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bensiz atandı. TOKİ Başkanlığı'na Mustafa Levent Sungur, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Hakan Gedikli, Toplu Konut İdaresi Başkanı Mustafa Levent Sungur, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürü ise Oğuzhan Yaylacı oldu
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NDA YENİ MÜFETTİŞLER
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda açık bulunan Başmüfettişiliklere Esra Tuba Aydemir, Fetir Ezeroğlu, Fevzi Ünver, Aynur, Genç, Mehmet Karahan, Ufuk Yılmaz atandı.