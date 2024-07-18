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        Haberler Dünya Washington Post: Obama, Biden'ın adaylığından endişeli | Dış Haberler

        Washington Post: Obama, Biden'ın adaylığından endişeli

        81 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden'ın sağlığı hakkındaki tartışmalar durmuyor. ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, Demokrat Partili eski ABD Başkanı Barack Obama'nın da Biden'ın seçimi kazanamayacağını düşündüğünü ve adaylığının gözden geçirilmesi gerektiği yorumunu yaptığını ileri sürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 21:25 Güncelleme: 18.07.2024 - 21:30
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        'Obama da Biden'ın adaylığından endişeli'
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        Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın mevcut Başkan Joe Biden'ın 5 Kasım başkanlık seçimlerindeki zafere giden yolunun azaldığı ve adaylığının sürdürülebilirliğini gözden geçirmesi gerektiği yönünde yorumda bulunduğu öne sürüldü.

        Washington Post'un haberinde, Obama'nın yakın çevresiyle son dönemdeki endişelerini paylaştığı belirtildi.

        Haberde, Obama'nın, 27 Haziran gecesi Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump ile CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasının ardından Biden ile bir kez konuştuğu, o görüşmede Biden'a adaylığına ilişkin kararın tamamen kendisine ait olduğunu söylediği ifade edildi.

        Obama'nın birçok kaygılı Demokrat'tan telefon aldığı aktarılan haberde, bu görüşmelerde Biden'ın anketlerde geride kaldığı konusunda endişeli olduğunu söylediği iddia edildi.

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        Haberde, Obama'nın Biden'ın 5 Kasım seçimlerindeki zafer yolundan giderek uzaklaştığı yönünde yorumda bulunduğu ve Biden'ın adaylığının sürdürülebilirliğini gözden geçirmesi gerektiğine işaret ettiği ifade edildi.

        Daha önce, Demokrat Parti'nin bağışçısı olan milyarderler de Başkan Joe Biden'ın adaylığından endişe duyduğunu aktarmıştı.

        SAĞLIK DURUMU TARTIŞMALARI

        ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Trump, 27 Haziran gecesi CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı.

        81 yaşındaki Biden, ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

        Demokrat Partili kesimden ve Biden'ı destekleyen bazı medya kuruluşlarından, Biden'a "başkanlık seçimlerinden çekilmesi" çağrısı yapılmıştı.

        Biden ise sağlık durumunun eskisi gibi olmadığını kabul ederek, Trump'a karşı en iyi alternatifin halen kendisi olduğunu belirtmiş ve yarıştan çekilmeyeceğini açıklamıştı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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        #ABD
        #obama
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