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Mart ayı ödemeler dengesi istatistikleri açıklandı

Mart ayında cari açık geçen yılın aynı ayına göre yüzde 67 yükselerek 5.5 milyar dolara çıktı. İlk çeyrekte ise açık geçen yılın ilk 3 ayına göre yüzde 140 artarak 18 milyar doları aştı

16.05.2022 - 10:03 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Cari açıkta sert yükseliş
HABERTURK.COM / AA

Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre mart ayında cari açık geçen yılın aynı ayına göre yüzde 67 artarak 5 milyar 554 milyon dolara ulaştı.

Söz konusu yükselişte dış ticaret açığının geçen yıla göre 3 milyar 356 milyon dolar artarak 6 milyar 342 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Mart rakamlarıyla beraber 3 aylık cari açık 18 milyar 74 milyon dolara yükseldi. İlk çeyrekte cari açık geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 140 arttı.

(milyon $) 2021 Ocak-Mart 2022 Ocak 2022 Şubat 2022 Mart 2022 Ocak-Mart
CARİ İŞLEMLER HESABI -7.544 -7.079 -5.441 -5.554 -18.074
İhracat 49.447 17.699 19.945 22.800 60.444
İthalat 56.439 26.174 26.170 29.142 81.486
Mal Dengesi -6.992 -8.475 -6.225 -6.342 -21.042
Hizmet Gelirleri 9.057 4.846 4.431 5.768 15.045
Hizmet Giderleri 6.795 3.015 2.840 3.439 9.294
Mal ve Hizmet Dengesi -4.730 -6.644 -4.634 -4.013 -15.291
Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 2.052 670 590 747 2.007
Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 5.063 1.042 1.410 2.144 4.596
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -7.741 -7.016 -5.454 -5.410 -17.880
İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 197 -63 13 -144 -194
SERMAYE HESABI -21 0 -1 -2 -3
FİNANS HESABI -1.215 -7.364 -3.493 529 -10.328
Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 777 334 446 444 1.224
Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 2.157 807 458 740 2.005
Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi -843 714 412 1.565 2.691
Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu -1.195 -251 -354 -1.486 -2.091
Hisse Senetleri -1.812 -352 -228 -744 -1.324
Borç Senetleri 617 101 -126 -742 -767
Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 7.092 -2.313 755 2.581 1.023
Merkez Bankası 0 0 0 0 0
Genel Hükümet 3 0 0 -1 -1
Bankalar 8.966 -629 1.922 2.188 3.481
Diğer Sektörler -1.877 -1.684 -1.167 394 -2.457
Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 7.279 5.543 5.002 4.807 15.352
Merkez Bankası 1.379 1.131 2.726 4 3.861
Genel Hükümet -287 -37 -179 718 502
Bankalar 5.002 1.147 1.553 1.772 4.472
Diğer Sektörler 1.185 3.302 902 2.313 6.517
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları -6.350 285 -1.949 -6.085 -7.749
NET HATA VE NOKSAN 4.676 -1.227 -269 1.579 83
GENEL DENGE 1.674 942 2.218 4.506 7.666
REZERV VARLIKLAR -1.674 -942 -2.218 -4.506 -7.666
Resmi Rezervler -1.674 -942 -2.218 -4.506 -7.666
Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0 0 0

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın mart ayında 314 milyon dolar açık vermişken, bu ay 2 milyar 480 milyon dolar fazla verdi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, martta geçen yılın aynı dönemine göre 708 milyon dolar artışla 1 milyar 450 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde, birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar 174 milyon dolar artarak 1 milyar 397 milyon dolar oldu.

ŞUBAT VERİSİ REVİZE EDİLDİ

Geçen yılın mart ayında 27 milyon dolar giriş kaydeden ikincil gelir dengesi kaleminde ise 2022'nin aynı ayında 144 milyon dolar çıkış yaşandı. Öte yandan, şubat ayına ilişkin cari işlemler açığı 5 milyar 154 milyon dolardan 5 milyar 441 milyon dolara revize edildi.

Martta yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 744 milyon dolarlık ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 201 milyon dolarlık net satış yaptı.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 758 milyon dolar geri ödeme, genel hükümet ise 219 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

REZERVLER 4.5 MİLYAR DOLAR AZALDI

Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları martta 2 milyar 271 milyon dolar net artış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 1 milyar 493 milyon dolar artış ve Türk lirası cinsinden 178 milyon dolar azalış olmak üzere toplam net 1 milyar 315 milyon dolar arttı.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili bankalar 54 milyon dolar net geri ödeme, genel hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 718 milyon dolar ve 943 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervler mart ayında net 4 milyar 506 milyon dolar azaldı.

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