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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Cani adam karısına ve annesine kurşun yağdırdı! - Haberler

        Adana'da dehşet! Eşini öldürüp, annesini ağır yaraladı

        Adana'da tam bir dehşet yaşandı. Kentte N. Kaya, tartıştığı annesi Fahriye Kaya'yı ağır yaraladı. Saldırgan araya giren karısı Halime Kaya'yı da öldürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 16:33 Güncelleme: 26.11.2023 - 17:10
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        Cani adam karısına ve annesine kurşun yağdırdı!
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        Adana'da N. Kaya (40), tartıştığı annesi Fahriye Kaya'yı (54) tabanca ile vurarak ağır yaraladı, araya giren eşi Halime Kaya'yı (44) da öldürdü.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 13.00 sıralarında Seyhan ilçesinde meydana geldi. N. Kaya, karşı evde oturan annesi Fahriye Kaya ile mutfakta tartıştı.

        Cinayete kurban giden Halime Kaya
        Cinayete kurban giden Halime Kaya

        Sesleri duyup, gelen Halime Kaya, eşi N. Kaya'yı durdurup, tartışmayı sonlandırmak istedi. Bu sırada belindeki tabancayı çıkaran N. Kaya, eşi ile annesini başından vurup, motosiklet ile kaçtı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. 4 çocuk annesi Halime Kaya hayatını kaybetti, ağır yaralanan Fahriye Kaya ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, bir kebapçıda usta olarak çalışan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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        PARKTA YAKALANDI

        Zanlı N. Kaya (40), polis ekiplerince Mithatpaşa Mahallesi'ndeki bir parkta yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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        #son dakika
        #adana
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