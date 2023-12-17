Sular çekilmedi! Çanakkale'de şiddetli sağanak sonrası zor anlar
Çanakkale'de şiddetli sağanak sonrası meydana gelen selde zor anlar yaşandı. Suların çekilmemesinden dolayı selin vurduğu bazı evlere ulaşım sağlanamadı
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Çanakkale'de etkisini yitiren sağanağın ardından bölge sakinleri, çekilmeyen sular nedeniyle zor anlar yaşadı. Su basan evlere, ulaşım sağlanamadı.
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DHA'nın haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan 'turuncu' kodlu uyarının ardından kentte, dün gün boyunca sağanak etkili oldu.
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Lapseki ilçesi Umurbey beldesi Sahil Mahallesi'nde yollar göle dönerken, sağanak gece saatlerinde itibaren etkisini yitirdi.
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Bazı bölgelerde su baskınları yaşanırken, sürücüler ile vatandaşlar çekilmeyen sular nedeniyle zor anlar yaşadı. Umurbey beldesinde su basan evlere de ulaşım sağlanamadı.
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