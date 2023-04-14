Batıda lodos doğuda yağmur var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin doğu kesimleri ile Edirne, Adana, Osmaniye çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu; Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.