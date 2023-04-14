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Bugünün hava durumu: Batıda lodos doğuda yağmur var

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara ve Ege'de lodos etkili olurken, Doğu Anadolu'nun doğusu ve güneydoğusunda yağmur, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık bir gün geçirecek.

Giriş: 14.04.2023 - 07:12 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Bugünün hava durumu: Batıda lodos doğuda yağmur var
Batıda lodos doğuda yağmur var
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin doğu kesimleri ile Edirne, Adana, Osmaniye çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu; Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde sıcaklıkların artacağı, yurdun batısında mevsim normallerinin (3-5 derece) üzerinde, Doğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin (1-3 derece) altında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege'nin batısı ile yurdun doğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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