Batıda lodos doğuda yağmur var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin doğu kesimleri ile Edirne, Adana, Osmaniye çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu; Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının yurt genelinde sıcaklıkların artacağı, yurdun batısında mevsim normallerinin (3-5 derece) üzerinde, Doğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin (1-3 derece) altında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege'nin batısı ile yurdun doğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.