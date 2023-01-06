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Sahipli av köpeği Paşa'yı kulübesinde yaktılar!

Denizli'de insanın kanını donduran bir canilik yaşandı. Kentte kulübesinde bağlı olan Paşa isimli köpek, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yakılarak öldürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı

Giriş: 06.01.2023 - 16:10 | Güncelleme: ABONE OL
Denizli'de kulübesinde bağlı olan köpeği yaktılar - Denizli haberleri
Bu nasıl vahşet! Kulübesinde bağlı olan köpeği yaktılar
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DHA

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, kulübesinde bağlı olan 'Paşa' isimli sahipli 3 yaşındaki av köpeği kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yanıcı madde dökülerek diri diri yakıldı.

DHA'nın haberine göre yanarak ölen köpeği sabah yiyecek vermek için gelen sahipleri buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay bu sabah yaşandı. Doğukan Kandemir, 'Paşa' isimli av köpeğini beslemek için evinin arkasında balkon altında daha önce yaptıkları kulübesine gitti. Kulübenin içinden dumanlar çıktığını gören Kandemir, köpeğini yanmış halde buldu. Kandemir 112'yi arayarak olay yerine polis çağırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi köpeğin yanarak öldüğü alanda inceleme yaptı. Yapılan ilk belirlemelere göre, yangının kasten çıkarıldığı tespit edilirken, köpeğin üzerine ve kulübesine yanıcı madde dökülerek yakıldığı sanılıyor.

ZANLILARIN BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Denizli Emniyet Müdürlüğü Hayvan Polisi ekipleri de olay yerine gelerek inceleme yaptı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin sabaha karşı apartmanın bahçesine girip, köpeğin üzerine ve kulübesine yanıcı madde döküp ateşe verdikten sonra kaçtıkları sanılıyor. Alevleri ise kulübenin apartmanın arkasında ve balkonun altında olduğu için kimsenin fark etmediği öğrenildi. Yanarak ölen köpeğin cansız bedeni otopsi için Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'ne götürüldü.

Olayla ilgili polis ekipleri köpeği diri diri yakan kişi ya da kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.
Köpeğin zarar olduğunu söyleyen komşu Hikmet Kaya, "Köpeğin sesi soluğu çıkmıyordu. Sahipli bir köpek ve kulübesinde bağlı şekilde yaşıyor. Başıboş da gezmiyor. Böyle vahşet olmaz, bunu hayvana yapan insana ne yapmaz ki, bunu yapanın vicdanı olamaz. Bu vahşeti yapan bir an önce bulunmalıdır" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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