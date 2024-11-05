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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa İstanbul'dan TÜPRAŞ açıklaması - Borsa Haberleri

        Borsa İstanbul'dan TÜPRAŞ açıklaması

        Borsa İstanbul, Kocaeli Körfez'de bulunan TÜPRAŞ rafinerisinde yaşanan patlamanın ardından, TÜPRAŞ hisselerinin işlemlere geçici süre kapatıldığını açıkladı. 14:02'de başlayan işlem kapatma uygulaması, 15:25'te kaldırıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2024 - 14:07 Güncelleme: 05.11.2024 - 15:21
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        Borsa İstanbul'dan TÜPRAŞ açıklaması
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        Borsa İstanbul, Kocaeli Körfez'de bulunan TÜPRAŞ rafinerisinde yaşanan patlamanın ardından, TÜPRAŞ hisselerinin işlemlere geçici süre kapatıldığını açıkladı. 14:02 itibariyle durdurulan işlemler, 15:25'te tekrar açıldı.

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        Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan ilk açıklamada, "Şirketten istenen özel durum açıklaması KAP'ta yayınlanıncaya kadar TUPRS.E sırası, bağlı varantlar ve TUPRS payına dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri geçici olarak işleme kapatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

        Yaşanan patlamanın ardından TÜPRAŞ hisselerinde düşüş yaşanmıştı. İşlem yasağının uygulanmaya başlamasından önce hisse günlük yüzde 1,89 düştü. TÜPRAŞ hissesi 139,90 TL'lik değerdeyken işlem yasağı uygulandı.

        TEKRAR İŞLEME AÇILDI

        Borsa İstanbul, 15:25'te tekrar TÜPRAŞ hisseleriyle ilgili işlem yapılabileceğini duyurdu. Yapılan açıklama şöyle:

        "TUPRS.E sırası, bağlı varantlar ve TUPRS payına dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri şirketten istenen özel durum açıklamasını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlaması sebebiyle saat 15:25'te sürekli işlem yöntemiyle işleme açılacaktır. Açılıştan önce işlem sıralarında ve sözleşmelerde emir iptal, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilecektir."

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