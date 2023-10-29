Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü kutlamaları için hazırladığı görkemli tören İstanbul Boğazı'nda başladı.

Yapılan paylaşımda TCG Anadolu ile birlikte 100 savaş gemisinin törenle boğazdan geçeceği, 20 savaş uçağının boğaz üzerinde uçacağı ve 101 pare top atışı yapılacağı belirtilmişti.

Bu kapsamda ilk olarak gösteri uçakları tarafından Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü için "100" sayısı ile ay yıldız gökyüzüne yazıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 100 savaş gemisi de boğazdan geçmeye başladı. TCG Anadolu mürettebatı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çımariva selamı ile selamladı. Görkemli törende İstanbullular da boğaza koştu.

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