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İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde yoğun sis nedeniyle, Kilyos açıklarında Rus bandıralı petrol ve kimyevi madde taşıdığı belirtilen bir tankerle ile balıkçı teknesi çarpıştı. Batan tekneden denize düşen üç balıkçının arandığı öğrenildi.

VALİLİKTEN KAZAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden kazaya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi: "Kilyos açıklarında sabah 06.35'te Rus bayraklı GLARD 2 tanker gemisi ile Türk bayraklı Dursun Ali Coşkun balıkçı gemisi çarpışmış ve balıkçı gemisi batmıştır. Gemideki 6 vatandaşımızın 3'ü kurtarılmış, 3 vatandaşımız için Sahil Güvenliğin 5 bot ve dalgıç ekibi ile Kıyı Emniyeti tarafından arama çalışmasına devam edilmektedir."

SAHİL GÜVENLİK: "ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR"

AA'da yer alan habere göre Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada ise saat 06.30'da İstanbul Boğazı'nın kuzeybatısı 5 mil mesafesinde Rusya'dan İzmir'e giden Rus bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı trol teknesinin çarpıştığı belirtildi. Kazada teknenin battığı, 3 kişinin bölgede bulunan balıkçılar tarafından kurtarıldığı ihbarının alınması üzerine olay yerine sahil güvenlik botu ve bir sahil güvenlik helikopterinin görevlendirildiği kaydedilen açıklamada, "Kayıp olduğu değerlendirilen 3 şahsın bulunması maksadıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait botun da iştirak ettiği kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.