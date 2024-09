Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'a 8 ay içerisinde kruvaziyerler ve hava yolu dış uçuşlarla 816 binin üzerinde yabancı turist geldi. Bu sayının gümrük kapıları verilerinin açıklaması ile 1 milyonun üzerine çıkması beklenirken, yarımada genelinde 'sarı yaz' hareketliliği başladı. Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Sarı yaz erken başladı, 5 Eylül itibarıyla başladı diyebiliriz. Eylül ayı içerisinde otellerde yüzde 90'nın üzerinde bir doluluk olacak gibi. Herkese hitap eden, her bütçeye uygun tatil avantajları sunacağız" dedi.

'SEGMENTLERE AYIRDIĞIMIZ ZAMAN OTELLER FARKLILIK GÖSTERİYOR'

Bodrum'da sarı yaz dönemi ile turizm hareketliliğinin devam ettiğini söyleyen Dengiz, "Sezon bitmedi, tatilcilerin gizli şifresi olan kıştan son kaçış noktası olan sarı yaz dönemi başlıyor. 15 Eylül-15 Ekim arasında son bir periyot var. Güzel bir sarı yaz yaşayacağımızı düşünüyoruz. Okullar da açıldıktan sonra evli çiftler, emekliler ve gençler de bu dönemde tatil yapma imkanı sağlayacaklar. Fiyatlar da oldukça uygun duruma geldi. Her dönemin bir fiyatı vardır. Bu dönemde oda, kahvaltı kişi başı fiyatlar 850 liradan başlıyor. A-B-C diye segmentlere ayırdığımız zaman oteller farklılık gösteriyor. C segment bir otel 850, B klasman bir otel yine oda, kahvaltı kişi başı 1500, A segmentine baktığımız zaman 2 bin 500'e çıkacaktır. Sarı yaz erken başladı, 5 Eylül itibarıyla başladı diyebiliriz. Eylül ayı içerisinde otellerde yüzde 90'nın üzerinde bir doluluk olacak gibi. Misafirlerimizin son avantajları değerlendireceklerini düşünüyoruz. Herkese hitap eden, her bütçeye uygun tatil avantajları sunacağız. Yakın zamanda Bodrum Yarı Maratonu, Bodrum Cup ve motor festivali var. Onların da verdiği bir hareketlilik olacaktır. Konserler de devam edecek, sezon bitmemiş oluyor" dedi.