Alkışlarla yaşıyorlar: Venedik'te toplam 83 dakikalık alkış tufanı

'Sanat Güneşi' Zeki Müren'in "Alkışlarla yaşıyorum" dediği gibi büyük emek verdikleri filmleri, büyük festivallerde izleyicilerin beğenisine sunan sinemacılar da alkışlarla yaşıyor.

Bugün sona erecek 81'inci Venedik Film Festivali'nde, 28 Ağustos'taki açılışından bu yana ne çok alkış sesine tanık olduk... Üstelik dakikalarca...

Dakikalar, tıpkı dünyanın bir diğer prestijli festivali Cannes Film Festivali'nde olduğu gibi Venedik Film Festivali'nde de sayılıyor ve filmlerin başarı ya da beğeni kriteri olarak öne çıkıyor.

Bu yıl, İtalya'nın su şehrindeki festivalde, izleyiciler, toplamda 83 dakika boyunca filmlerin oyuncularını ve teknik ekibini alkış yağmuruna tuttu.

Tim Burton'ın 1980'lerin kült klasiğinin uzun zamandır beklenen devam filmi 'Beterböcek Beterböcek', festivalin açılışını yaptı ve filmin yıldızları Jenna Ortega, Winona Ryder, Catherine O'Hara ortalama 3,5 dakika boyunca alkışlandı.

Festivalin en havalı ikilisi Brad Pitt ile George Clooney'in yeni soygun komedisi 'Wolfs', prömiyerini festivalde yaptı ve filmin başarısı 5 dakikalık alkışla kutlandı.