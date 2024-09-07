Kendimize ayna tutuyoruz: Sosyal medyanın gizli yüzü! Narsistik kişilik bozukluğuna davetiye mi?

NARSİSİZM NEDİR?

Bu kelime, Narcissus adlı genç bir adamın dış görünüşüne takıntılı olduğu ve zamanının çoğunu bir havuzdaki yansımasına bakarak geçirdiği bir Yunan efsanesinden ödünç alınmıştır.

Narsisizm kişilik özelliğinin üst sınırında yer alan kişilerde kendini beğenmişlik, algılanan benzersizlik, kişi içi büyüklenme, sömürücü davranışlar, kişiler arası yetki ve yüksek ilgi ihtiyacı gibi özellikler bulunur.