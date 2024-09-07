Yazarlardan Galler - Türkiye maçı yorumları

Metin Karabaş: Son bölümde Galler baskısını arttırdı. Bu anlarda ise oyun sakatlıklar ve fauller nedeniyle sık sık durdu. Takım olarak son derece kötü bir performansın ardından rakibimizden gol yememeyi başardık. Bu kadar kötü bir oyun sonrası alınan bir puanın son derece kıymetli olduğunu söylemek gerekir. Fakat bir gerçek var ki her zaman bu kadar şanslı olmayız. Montella ve ekibi umarım gerekli dersleri alır ve bu tabloyu bir daha yaşatmazlar.