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        Haberler Ekonomi Para Bakan Şimşek: 2024 yılında 3 büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülkeyiz - Para Haberleri

        Bakan Şimşek: 2024 yılında 3 büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülkeyiz

        Bakan Şimşek, "Makro finansal istikrarımızı güçlendiren ve dayanıklılığımızı artıran programımız sayesinde 2024 yılında 3 büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülkeyiz" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 11:00 Güncelleme: 07.09.2024 - 11:00
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        Bakan Şimşek'ten not artırımı değerlendirmesi
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu B+'dan BB-'ye yükseltmesiyle ilgili, "Makro finansal istikrarımızı güçlendiren ve dayanıklılığımızı artıran programımız sayesinde 2024 yılında 3 büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülkeyiz." dedi.

        Şimşek, Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu bu yıl "ikinci kez" artırarak B+'dan BB-'ye yükseltmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

        Bakan Şimşek, şunları kaydetti:

        "Makro finansal istikrarımızı güçlendiren ve dayanıklılığımızı artıran programımız sayesinde 2024 yılında 3 büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülkeyiz. Bu hafta açıkladığımız Orta Vadeli Program'ımızla son 1 yılda elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirerek ekonomimize duyulan güveni daha da artıracağız."

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