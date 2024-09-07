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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kasım 2025'te erken genel seçim yapılması çağrı yaptı. Özel, "Bu milletin 5 yıl dayanacak gücü olmadığı gibi bizim de iktidarı 4 yıl daha bekleyecek sabrımız yok. Millet artık CHP'nin iktidar olmasını beklemekte" diye konuştu.

CHP lideri Özgür Özel CHP'nin tüzük kurultayında konuştu. Özel'in açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Partimizin ikinci yüzyılının ilk genel seçimlerine daha yakınız. Parti 31 Mart'ta 1'inci parti oldu. Herkes iktidar değişsin istiyor. 12 bin 500 liraya geçinmek zorunda olan emeklinin, bir asgari ücretlinin, çiftçilerin, esnafların, atanmayan öğretmenlerin, işsizlerinin ve umutsuz gençlerinin erken seçim istemeleri kadar doğal bir şey yok.

Tüm seçmenlere şunu dedik, bizim adaylarımız yerel seçim adayı, bizim adaylarımız belediye başkan adayları. Görev vereceksiniz hizmetleri devam ettirecekler, özlediğiniz hizmetler sizin kentinize de gelecek. Vereceğiniz oy bir genel seçim oyudur. Oyunuz sarı karttır, biz bunu istismar etmeyeceğiz, dedik. REKLAM Yüzde 38 alınca hepimiz isteriz ki erken seçim çağrısı yapalım. Güvenenleri pişman etme tehlikesi vardı. Geçim olmazsa seçim olur dedik. O günden bugüne AK Parti oy verenleri pişman etti. Bize oy verenlerin de bir pişmanlığı olmadığı görülüyor.

ERKEN SEÇİM BEKLENTİSİ YÜZDE 50'Yİ GEÇTİ Biz son 5 ayda 9 tematik miting yaptık, 10 miting yaptık. Her mitingimiz daha kalabalık, coşkulu, katılan kitle daha tepkili durumda. Bu durumda bizim CHP olarak geçim olmazsa seçim olur dememiz boşuna değildir. Erken seçim konusunda toplumda beklenti iki anket sonuçlarında yüzde 50'lileri geçmişti. Bu şartlar bize adım adım sandığı getirecektir, CHP'nin iradesi tamdır, hazırlıkları da tam olmalıdır. KASIM 2025'TE ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI Bu milletin 5 yıl dayanacak gücü olmadığı gibi bizim de iktidarı 4 yıl daha bekleyecek sabrımız yok. Millet artık CHP'nin iktidar olmasını beklemekte. Bunun için biz şunu söylüyoruz, gelecek sene kasım ayı 5 yıllık dönemin ortasıdır. İnat eder, 2,5 yıl daha durursa bir daha aday olamaz. 2,5 yılı geçirmeden çıkarım derse biz Meclis'te kasım ayına kadar seçimleri yenilemeye, erken seçim yapmaya hazırız. Eğer varsanız kararı bugünden alalım ya da 8 ay sonra alalım. 2025 Kasım'da bizim karşımıza çıkmaya varsanız CHP burada."