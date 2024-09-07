Polislere silah çekip üstlerine yürüdü!
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde iki grup arasında kavga çıktı. Polislere silah çekip üstlerine yürüyen şüpheli bacağından vuruldu. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı
- 1
Esenyurt'ta, iki grup arasındaki kavgaya müdahale eden polislere silah çekip üstlerine yürüyen şüpheli, bacağından vurularak, yaralandı.
- 2
Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Bahçeyolu Caddesinde akşam saatlerinde iki grup arasında kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri müdahale edip, kavga edenleri dağıttı.
- 3SİLAHINI ÇEKİP POLİSİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ
Polisin olay yerinden ayrılmasının ardından bir süre sonra iki grup yeniden kavgaya etmeye başladı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekiplerinin müdahalesi sırasında Erol Y. üzerindeki silahı çekerek emniyet görevlilerinin üzerine yürüdü.
-
- 4ŞÜPHELİNİN 18 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Şüpheli, havaya ateş açılmasına rağmen polisin üzerine yürümeyi sürdürdü. Bunun üzerine bir polis memuru da silahıyla şüpheli Erol Ynin bacağına ateş etti.
- 5
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan şüphelinin 18 farklı suç kaydı olduğu öğrenildi.
- 6
Olaya ilişkin 3 şüpheli daha gözaltına alındı.
-
- 7