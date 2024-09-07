Özbekistan'ın dağlık Zamin bölgesindeki asma yaya köprüsü adrenalin tutkunlarını ağırlıyor
Özbekistan'ın Zamin bölgesi, yeni inşa edilen asma yaya köprüsü, teleferik ve yükseklikten halatla atlama noktasıyla adrenalin tutkunlarının uğrak yeri oldu
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Taşkent ile Semerkant şehirleri arasında yer alan, iklimi ve çam ormanlarından dolayı İsviçre'ye benzetilen, deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yükseklikteki Zamin dağlık bölgesinde dört mevsim turizmin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor.
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Bu çerçevede, ülkenin Cizzah ilinde 950 hektar dağlık alandaki Zamin bölgesinde 10'dan fazla otel, çok sayıda lokanta ve diğer tesislerin yanı sıra asma yaya köprüsü, teleferik ve yükseklikten halatla atlama noktası kuruldu.
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Türk şirketlerinin de katkısıyla bir İsviçre firması tarafından inşa edilen 305 metre uzunluğunda ve 150 metre yüksekliğindeki asma yaya köprüsü, 2,5 kilometre uzunluğundaki teleferik ile 150 metre yükseklikten halatla atlama tesisi bölgedeki vatandaşların yanı sıra ülkenin diğer bölgeleri ve komşu ülkelerden gelen turistlerin de ilgi odağı haline geldi.
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Zamin’deki yüksek dağ deresinin iki tarafını birbirine bağlayan ve 600 kişi kapasiteli asma yaya köprüsü, yükseklikten halatla atlamak isteyen adrenalin tutkunlarının bölgeye akın etmesine neden oldu.
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Orta Asya'daki en uzun asma yaya köprüsünün zaman zaman rüzgarda sallanması adrenalin tutkunlarını köprüde yürümek ve fotoğraf çektirmekten alıkoymazken, bazı ziyaretçiler de köprünün bitişiğinde kurulan yüksek noktadan halatla atlama deneyimini yaşamayı tercih ediyor.
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Eskiden mayıs-ağustos sıcaklarından kaçanların tercih ettiği bölgelerin başında gelen Zamin adrenalin tutkunlarının mekanı oldu.
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"RÜZGARDA SALLANAN KÖPRÜDE YÜRÜMEK BÜYÜK ZEVK"
Ailesiyle birlikte bölgeye gezmeye gelen Bahadır Rustamov, Zamin'i eskiden yazın sıcaktan kaçmak için tercih ettiklerini ama artık eğlenmek için de geldiklerini belirtti.
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Rustamov, son dönemde bölgede inşa edilen tesislerin daha fazla ilgi çektiğini söyleyerek, asma yaya köprüsünden yürümek için Zamin'e geldiğini, rüzgarda sallanan köprüde yürümenin büyük zevk verdiğini ifade etti.
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"KÖPRÜ, ZİYARETÇİ SAYISINI BELİRLİ ÖLÇÜDE ARTIRDI"
Zamin turizm bölgesi yetkilisi Abdugani Avazov, "Deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yükseklikte bulunan bölgenin dört mevsim turizme kazandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede bölgede teleferik, asma yaya köprüsü ve halatla atlama noktası kuruldu" diye konuştu.
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Avazov, Zamin'de inşa edilen asma yaya köprüsünün olması nedeniyle bölgeye gelen ziyaretçi sayısını belirgin ölçüde artırdığını belirtti.
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