Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Son dakika: Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi genişledi | Son dakika haberleri

        Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi genişledi

        Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin sınırları genişledi. Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre; Bandırma-Yenice köyü, Kumkent, Kumkale Deltası ve Uçmakdere Özel Çevre Koruma Bölgesi'ne dahil edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 10:18 Güncelleme: 07.09.2024 - 10:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmara'da koruma bölgesi genişledi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin sınırları yeniden belirlendi. Karada ve denizde 104 istasyonda yapılan incelemeler ile 37 bilim insanının katkılarıyla hazırlanan raporlar ışığında Bandırma-Yenice köyü, Kumkent, Kumkale Deltası ve Uçmakdere gibi hassas ekosistem alanları koruma bölgesine dahil edildi. Karar, Resmi Gazete'de yer aldı.

        Marmara Denizi'nde 2021 yılında ortaya çıkan müsilaj sonrası 'Marmara Denizi Eylem Planı' hazırlandı. Eylem planı çerçevesinde 1,2 milyon hektarlık bölge, Kasım 2021'de 'Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi' ilan edildi. Bu kararın ardından Marmara Denizi'nde müsilaj temizliği için seferberlik yürütüldü. İzmit Körfezi'nde de dip çamuru temizliği projesi gibi büyük çevre projeleri hayata geçirildi.

        REKLAM

        ENDEMİK TÜRLER TESPİT EDİLDİ

        ÖÇKB sonrası İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi'nde görevli 15 akademisyen 14 istasyonda, bölge üniversitelerinde görevli 22 akademisyen de 90 istasyonda 'Kara-Kıyı ve Denizel Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi'ni yürüttü. Bilim insanları, Marmara Bölgesi'ndeki adalarda 9'u endemik 815 bitki türünü, koruma altında olan 10 sürüngen, 51 memeli türünü saptadı. Ayrıca Prens Adaları'nda 27, Marmara Adası'nda 50, Kapıdağ Yarımadası'nda 36, Paşalimanı, Koyun ve Avşa Adası'nda 25, Ekinlik Adası'nda ise 26 kuş türü tespit edildi.

        'BİYOLOJİK KORİDOR' VURGUSU

        REKLAM

        Bölgenin uluslararası ölçekte, 'Marmara Denizi, Adalar ve Türk Boğazlar Sistemi'ni içermesinden dolayı zengin flora-faunası ile Karadeniz ve Akdeniz’in biyolojik çeşitliliği için büyük önem taşıdığı belirtildi. Biyolojik koridor olma özelliği ile de korunması gerekli nadir alanlardan olduğu bilimsel veriler ışığında bir kez daha ortaya kondu. Deniz ve ada ekosistemlerinin birbirini tamamladığı ve kıyı ekosistemlerinin önemi bilimsel raporlarla kayıt altına alındı.

        SINIRLAR GENİŞLETİLDİ

        Yeni sonuçların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugün Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin sınırları genişletildi.

        Yeni karara göre; Balıkesir'in Bandırma-Yenice köyünde 485 hektarlık orman alanı, Çanakkale Kumkent bölgesinde 195 hektarlık alan, yine Çanakkale Kumkale Deltası'nda 108 hektarlık alan, Tekirdağ Uçmakdere'de 138 hektarlık orman alanı koruma bölgesine dahil edildi. Karar ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi'nde ekosistemin restorasyonunu sağlayacak koruma önlemlerini alacak. Bölgenin eşsiz yaşamsal döngüsünün devamını sağlamak amacıyla bilimsel çalışmaların süreceği kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem!
        Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem!
        Bakan Şimşek'ten not artırımı değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten not artırımı değerlendirmesi
        Vaniköy'de yıkım tamamlanan bölge ağaçlandırılacak
        Vaniköy'de yıkım tamamlanan bölge ağaçlandırılacak
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Merhaba...
        Merhaba...
        'Sarı yaz' hareketliliği! Doluluk yüzde 90
        'Sarı yaz' hareketliliği! Doluluk yüzde 90
        Karavanı Sırplar kurtardı
        Karavanı Sırplar kurtardı
        Marmara'da koruma bölgesi genişledi
        Marmara'da koruma bölgesi genişledi
        Sonbahar detoksuna hazır mısın?
        Sonbahar detoksuna hazır mısın?
        Polislere silah çekip üstlerine yürüdü!
        Polislere silah çekip üstlerine yürüdü!
        Tam 83 dakika
        Tam 83 dakika
        Sosyal medyanın gizli yüzü!
        Sosyal medyanın gizli yüzü!
        Urartu Krallığı'nın son büyük kentinde bulundu
        Urartu Krallığı'nın son büyük kentinde bulundu
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        O yolcular kalkış saatini bekliyor!
        O yolcular kalkış saatini bekliyor!
        HT Spor 10 Eylül'de sizlerle!
        HT Spor 10 Eylül'de sizlerle!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ahmet Selim Kul yazdı: İyiyiz
        Ahmet Selim Kul yazdı: İyiyiz
        İsrail askerlerinin saldırısında Türk aktivist hayatını kaybetti
        İsrail askerlerinin saldırısında Türk aktivist hayatını kaybetti
        Habertürk Anasayfa