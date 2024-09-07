Haftanın Kitapları

MESLEK OLARAK SANAT

(Bruno Munari)



20. yüzyılın en etkili İtalyan sanatçı, tasarımcı ve yazarlarından biri olan Bruno Munari’nin Meslek Olarak Sanat adlı çalışması Ayrıntı Yayınları tarafından yayımlandı. Grafik tasarım, görsel sanatlar, reklamcılık gibi alanlarda çalışanlar ya da eğitim görenler için değerli bir rehber niteliğindeki kitap, sanatın ürün tasarımına ve reklama nasıl uyarlanabileceğini kolay anlaşılır bir dille ele alıyor. Munari’nin kendi işlerinden örneklerin ve çizimlerin de yer aldığı Meslek Olarak Sanat, modern sanat sevenlerin de ilgisini çekecek, ilham verici bir başvuru kaynağı olarak okurları bekliyor.